Jet Fryer: review

Conclusie

De Jet Fryer is zeer eenvoudig in bediening, maar de constructie en gebruiksgemak laten nog te wensen over. De prijs is niet lager dan de basis versie van de Airfryer van Philips, en die scoort op deze punten beter dus die heeft onze voorkeur.

Slappe friet

We bakten friet en bitterballen die geschikt zijn voor de Airfryer in de Jet Fryer. Opwarmen gaat snel, maar het bakken duurt vrij lang. Voor een portie voor twee personen moet je zeker een half uur wachten. De frietjes zien er dan mooi egaal gekleurd uit. Ze zijn ook gaar maar zeker niet knapperig. Wij denken dat dit komt doordat het vocht niet kan ontsnappen.

Ook de bitterballen zijn behoorlijk zompig, ze doen eerder denken aan een marshmallow dan aan een knapperige bitterbal.

Hard duwen

Het deksel van de Jet Fryer gaat moeilijk dicht, je moet er behoorlijk hard op duwen. De timer is makkelijk in gebruik, maar dat is ook wel het enige dat je kunt instellen. De Jet Fryer heeft geen instelbare temperatuur. De mand en de pan hebben geen vast handvat. Voor de mand is er een soort grijper, maar die werkt niet goed. De kans is groot dat de boel wegglijdt. Voor de pan is er een handvat dat je erop vastklikt, dat werkt op zich prima. Het is alleen vervelend dat je die er steeds op moet doen en weer verwijderen. Met handvat erop geklikt kan het deksel namelijk niet dicht.

Tot zover onze indruk van de Jet Fryer. Heb jij zelf een Jet Fryer? Deel je ervaringen met anderen en schrijf onder deze review een reactie.

Wat is de Jet Fryer?

Het geheim

Het geheim van deze oliearme friteuse is volgens Tommy de hete straal van de 'Rapid Air Vortex Technologie'. In tegenstelling tot traditioneel frituren, dompel je het eten niet in olie onder. Hete lucht omringt het voedsel. Omdat de pan ronddraait worden alle stukjes voedsel gelijkmatig verwarmd.

Hoe gebruik je de Jet Fryer?

Het eten leg je op een metalen geweven mand die je in een anti-aanbakpan plaatst. De bodem van het mandje hangt ruim boven de bodem van de pan. Olie en vet, dat tijdens de bereiding vrij komt, valt in de pan. Je kiest een bereidingstijd en voegt indien nodig een eetlepel olie toe. En dan is het een kwestie van wachten.

Je kunt in de Jet Fryer ook cakes en koekjes bakken, dat doe je wel direct in de anti-aanbakpan.

Schoonmaken

De mand en de pan van de Jet Fryer zijn vaatwasmachinebestendig.

Inhoud pakket:

Jet Fryer met anti-aanbakpan en doorzichtig deksel

Friteusemand met afneembaar handvat en tang

