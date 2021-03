Geen oplossing voor kapotte Princess Aerofryer XXL

Nieuws|Princess is niet van plan om per direct te stoppen met de verkoop van de Aerofryer XXL. Uit onze test bleek dat de Aerofryer XXL spontaan kapot kan gaan. Omdat we ook op internet hier veel klachten over vonden had de Consumentenbond Princess verzocht om het apparaat niet meer te verkopen zolang het gebrek niet was opgelost, en klachten zonder omhaal op te lossen. Maar Princess weigert elke toezegging.