Friteuse kiezen en kopen

Een friteuse is een redelijk rechttoe-rechtaan apparaat: een metalen of kunststof behuizing, met daarin een binnenpan. In of onder de binnenpan zit een elektrisch verwarmingselement, en boven de pan hangt een metalen mandje dat je handmatig of met een schakelaar in het hete frituurvet laat zakken.

Behuizing van friteuses

De behuizing van friteuses is van kunststof of metaal. Een kunststoffen behuizing kan soms in de vaatwasser, en een metalen behuizing wordt of voelt vaak heter aan de buitenkant dan een kunststoffen. Voor de rest is het verschil vooral een kwestie van smaak.

Friteuses zonder deksel

Sommige friteuses frituren zonder deksel, zoals de Princess 182626. Deze frituurmethode veroorzaakt de meeste bakluchtjes.

Friteuses met vet- en/of geurfilter

In de deksel van een frituurpan die met deksel frituurt, zit een vet- of geurfilter. Bij sommige frituurpannen is dit een metalen filter dat je de vaatwasser kunt doen. Bij andere frituurpannen is het een koolstoffilter, dat je om de zoveel frituurbeurten moet vervangen.

Friteuses met koude zone

Het verwarmingselement kan op verschillende plaatsen in de frituurpan bevestigd zijn. Bij sommige friteuses zit hij in de behuizing. Het element is dan niet zichtbaar en hangt niet in de olie.

Bij friteuses met een koude zone hangt het verwarmingselement in de olie, zo'n 2 centimeter boven de bodem. Het frituurvet boven het element wordt tot de ingestelde temperatuur verhit, maar het vet onder de mand blijft een stuk kouder. Bij sommige frituurpannen wordt het vet onder het element tijdens het frituren zelfs niet heter dan 40 °C. Door de lagere temperatuur verbranden kruimels die naar de bodem zakken veel minder snel, waardoor het frituurvet langer goed en lekker blijft.

Maximale portie friet

Iedere friteuse kan een maximale hoeveelheid frieten frituren. In de meeste friteuses zit één mandje. Maar bij sommige heb je de keus tussen frituren in één groot mandje of twee kleine. Andere frituurpannen worden geleverd met alleen twee mandjes.

Friteuse schoonmaken

Het schoonmaken van een frituurpan is een lastige klus: vroeg of laat wordt elke frituurpan een vettige boel. Dat is bij de friteuses in deze test niet anders. Maar op sommige frituurpannen zitten handigheidjes die het schoonmaken net iets makkelijker maken. Bijvoorbeeld een afvoersysteem om gebruikt frituurvet makkelijker af te voeren, of een uitneembare filter om kruimels op te vangen. Kies in elk geval voor een friteuse met een makkelijk uitneembare binnenpan, die liefst ook in de vaatwasser mag. Meer tips voor het schoonmaken van een frituurpan.

Airfryers

Airfryers bakken niet in hete olie maar in hetelucht. Dat brengt een stuk minder risico's met zich mee. Helaas worden er ook een aantal airfryers te heet op plekken die je makkelijk aanraakt bij gebruik.

Lees meer over airfryers die te heet worden.