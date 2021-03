Wat is de Pizzarette?

Met de Pizzarette kun je zelf mini-pizza’s maken aan tafel. Je zet de mini-steenoven op tafel, net als een steengril of gourmetstel. Je kunt er 4 of 6 pizza’s mee maken al naar gelang je de kleine of grote versie koopt.

De Pizzaretta kost €79,50 voor 4 personen en €99,95 voor 6 personen. Verkoopadressen vind je op pizzarette.com.

Volgens de fabrikant:

Zijn de mini-pizza’s na 5 minuten klaar;

Is er geen vervelende geur of walm;

Heeft de Pizzarette altijd de juiste temperatuur.

Gebruiksaanwijzing Pizzarette

Zet de Pizarette in het midden van de tafel.

Zet de ingrediënten verspreid om de mini-steenoven heen. Basisingrediënten - zoals tomatensaus en mozarella - kun je misschien dubbel op tafel zetten.

Zet de Pizzarette 10 minuten voor het aan tafel gaan aan.

Let op: de terracottakoepel van de Pizzaretta wordt erg heet!

Hoe maak je de pizza’s met de Pizzarette?

Maak deeg volgens de gebruiksaanwijzing in het boekje of maak pizzadeeg naar eigen recept;

Beleg de pizza eerst met tomatensaus en strooi er als laatste de geraspte kaas over;

Laat rondom het randje een halve centimeter vrij, zodat je een knapperig korstje krijgt;

Schuif de pizza op de spatel door 1 van de 4 of 6 openingen naar het midden van de bakplaat;

Laat de spatel gewoon zitten.

Baktijd

Een mini-pizza is klaar na zo’n 5 tot 7 minuten. Dit kan wat langer duren en is afhankelijk van het beleg op de pizza en het aantal koude pizza’s dat tegelijkertijd in de Pizzarette geschoven wordt.

Tips van de fabrikant

Leg de spatel op een veilige plek, zoals op een isolerende onderzetter;

Zet flessen wijn of frisdrank niet te dicht bij de Pizzarette omdat de fles anders behoorlijk warm kan worden.

Onderhoud Pizzarette

Laat de Pizzarette helemaal afkoelen voordat je hem schoonmaakt.

De koepel is van terracotta en mag, als deze heet is, niet in aanraking komen met koud water of een koude ondergrond. Dan kan hij scheuren!

Bij normaal gebruik hoef je de koepel niet schoon te maken. Wil je dit toch: gebruik dan gewoon warm water en een afwasborstel.

De koepel en andere onderdelen mogen niet in de vaatwasser.

Test Pizzarette

Lukt het om mini-pizza’s te maken met de Pizzarette? Drie groepen, waaronder 2 gezinnen met kinderen, probeerden te Pizzarette uit. Bekijk de resultaten.

Testresultaten

De Pizzarette is een leuk apparaat. Alle testpersonen waren enthousiast en de Pizzarette viel met name in de smaak bij kinderen. Positief: het apparaat stinkt niet zo erg. Negatief: het wordt wel warm in huis als de Pizzarette aan staat.

Gebruiksaanwijzing Pizzarette

De gebruiksaanwijzing is erg uitgebreid. Het is dus even zoeken naar bruikbare informatie.

In gebruik nemen

De Pizzarette in gebruik nemen is vrij eenvoudig. Je moet alleen het handvat op de terracotta koepel schroeven en dan is hij klaar voor gebruik. Draai het handvat niet te hard aan, anders beschadigt te koepel.

Het snoer van de Pizzarette is 1 meter lang. In de meeste gevallen zal dus een verlengsnoer nodig zijn. Het snoer op tafel is niet zo praktisch, maar dat geldt ook voor vergelijkbare apparaten als een steengrill of gourmetstel.

Het vermogen is 800 watt. De Pizzarette kan daarom op een gewone (elektriciteits)groep worden aangesloten.

Opwarmen Pizzarette

De Pizzarette doet er 10 à 15 minuten over om op te warmen. Als de Pizzarette aan staat, brandt er een lampje en voel je de hitte er vanaf komen. Zorg ervoor dat kinderen niet met hun vingers aan de gloeiend hete koepel zitten.

Mini-pizza’s bakken

Het bakken van de pizza’s duurt 6-7 minuten, maar als de Pizzarette goed is opgewarmd, zijn ze na 5 minuten ook wel goed. Het ligt eraan hoeveel pizza’s je tegelijkertijd in de Pizzaretta doet.

Het bakken van de pizza’s gaat goed, net als het plaatsen en verwijderen van de pizza’s met de spatels. Doe niet te veel saus op de pizza’s, want dit loopt eraf tijdens het bakken en kan blijven plakken aan de spatel.

Schoonmaken Pizzarette

Het schoonmaken van de spatels en bakplaat gaat goed met afwasborstel en zeepsop.

Conclusie

Al met al werkt de Pizzarette prima. Hij stinkt minder dan bijvoorbeeld de steengril of een gourmetstel, maar de koepel wordt wel erg heet. Uitkijken dus met kindervingers.