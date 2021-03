Koenic KAF 2110 B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade waar werkelijk maximaal 350 gram diepvriesfrites in past. Deze hoeveelheid is ruim voldoende voor 1 persoon. Het snoer 120 cm lang en is 27 cm hoog, 21 breed en 27 cm diep.Hij weegt 2,58 kg. Is alleen bij MediaMarkt te koop.