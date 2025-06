PhilipsNA555/09 Dual Basket Airfryer 5000-Serie 6+3L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones, een grote en een kleine. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1470 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 5 royale porties van ruim 250 gram. In de grote kookzone past maximaal 870 gram diepvriesfriet, in de kleine past 600 gram.



De afmetingen zijn 35 x 45 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Let op: dat is erg breed. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 9,2 kg. Het snoer is van gemiddelde lengte (100 cm). Wat bijzonder is aan deze airfryer, is de stoomfunctie in de grote lade.