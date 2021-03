Bereidingstijd van voedsel is langer dan bij gewoon frituren of in de oven.

Conclusie

Met de Actifry is het mogelijk om vetarm frites en andere snacks te bereiden. Het resultaat is aardig, maar niet hetzelfde als gefrituurde patat. Die is knapperiger. Ook kan de Actifry een friteuse niet helemaal vervangen, omdat er bijvoorbeeld geen oliebollen en kroketten in gebakken kunnen worden.

Wat is de Tefal Actifry?

Verse en diepgevroren patat, garnalen, kipnuggets, kippenvleugeltjes, groente en fruit kunnen in de Actifry worden klaargemaakt. Niet in een pan met frituurvet, maar met een lepel olie (bijvoorbeeld olijfolie). Een constante hete luchtstroom doet de rest. Daardoor kun je, volgens Tefal, wel van een patatje genieten en toch op de lijn letten.

De Tefal Actifry is aan een snelle test onderworpen. Diepvriespatat werden in de Actifry en een gewone friteuse klaargemaakt. In een oven werden verse aardappelschijfjes bereid en vergeleken met de Actifry en een friteuse. Daarnaast werd de Actifry onderzocht op oppervlaktetemperaturen. De Actifry is in 2012 ook meegenomen in de friteusetest.

We testten ook wat het vetpercentage van verse friet en diepvriesfriet in de Tefal Actifry, Philips Airfryer en een gewone friteuse. Bekijk welke friet het 'gezondst' is.