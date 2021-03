Airfryers vergelijken

Voor lekkere en gezondere frites en snacks koop je een airfryer. Je kunt er vaak ook in grillen, bakken en opwarmen. Weet je nog niet welke airfryer - ook wel hetelucht friteuse genoemd - je moet kopen? Wij helpen je kiezen.

Airfryers getest

In onze test focussen we op gezond, veilig én lekker frituren. We beoordelen daarom naast het bakresultaat ook de baktemperatuur. De buitenkant van de airfryers mag niet zo heet wordt dat je er brandwonden door kunt oplopen, dus ook dat testen we. In onze test zien we niet alleen grote verschillen in de kwaliteit van frites uit de airfryers, maar ook in hoeveel frites ze in 1 keer kunnen bakken (minder dan 500 gram tot ruim 1,5 kilo). Een goedkope airfryer bakt meeastal niet zo goed.