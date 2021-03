Eerste indruk|De Wonder Cooker is een 6-in-1 multicooker. Je kunt ermee opwarmen, sudderen, stomen, grillen/rooster, bakken en frituren. Volgens Telsell kun je al je andere apparaten het huis uit doen. Dat lijkt ons geen goed idee.

Wonder Cooker

Conclusie

Je kunt met de Wonder Cooker van Tel Sell inderdaad op verschillende manieren eten bereiden. Maar de warmteverdeling is slecht, de anti-aanbaklaag slijt snel en het apparaat heeft geen timer. Hoewel de Wonder Cooker kan frituren mag je hem niet als standaard friteuse gebruiken dus de friteuse kan ieder geval niet de deur uit.

In de praktijk

We probeerden de Wonder Cooker een paar dagen uit. We frituurden patat, grilden kip, maakten pasta- en rijstgerechten en stoomden vis. De fondue-stand hebben we niet geprobeerd.

Alles werd gaar, maar de warmteverdeling in het apparaat is niet goed waardoor het toch nodig is om te roeren. Je kunt dus niet - zoals in de reclame - intussen de hele tijd iets anders gaan doen. En dat is jammer. Dat het sneller gaat dan op een gewone manier koken of bakken hebben we ook niet kunnen bevestigen.

Eenpansgerechten of losse producten zijn eenvoudig te maken, maar verschillende gerechten tegelijk bereiden is lastiger. Je moet rekening houden met verschillende bereidingstijden. Kipfilet braden en tegelijkertijd je pasta bereiden is een uitdaging.

Koken op de eettafel zullen weinigen doen. Dus het wordt opscheppen in keuken. Je kunt de binnenpan er wel uithalen en die eventueel op tafel zetten maar dat ziet er niet heel gezellig uit.

Schoonmaken

De binnenpan van de Wonder Cooker is volgens de handleiding van vaatwasserbestendig aluminium. Maar onder het kopje 'schoonmaken' in de handleiding staat dat je hem in een sopje moet doen. Wij zouden ook alleen het laatste doen.

De binnenpan bevat het warmte-element en rubberen ringetjes en of die goed bestand zijn tegen de vaatwasser betwijfelen we. De anti-aanbaklaag zal het zeker geen goed doen. Het is na een paar keer gebruik al duidelijk te zien waar het warmte-element zit aan de binnenkant van de pan, omdat de antiaanbaklaag daar al begint te slijten.

Spaans

Wie Spaans kan lezen, kan direct aan de slag met de Wonder Cooker, anderen zullen eerst een Nederlandse handleiding van internet moeten plukken. De bijgeleverde recepten zijn ook niet erg georiënteerd op de Nederlandse markt. Er wordt verwezen naar bepaalde kruidenmixen die hier niet te krijgen zijn. Toch geeft de handleiding genoeg informatie om mee aan de slag te gaan.

Het pakket

In de doos van de Wonder Cooker troffen we naast de Wonder Cooker zelf een grill/stoomrooster, een frituurmandje en fondue-vorkjes aan. Het handvat van het frituurmandje wordt los geleverd en in de handleiding staat niet uitgelegd hoe het bevestigd moet worden. Het is een wiebelig geheel en wij ondervonden dat je hem eigenlijk net verkeerd moet plaatsten om de meest stabiele constructie te hebben.

