Bellen van Ziggo naar Ziggo niet meer gratis

Nu kun je met het abonnement Telefonie Z1 nog gratis bellen naar andere Ziggo-nummers. Vanaf 1 april gaat dat niet meer en rekent Ziggo een starttarief (€0,09) plus een gesprekstarief van €0,09 per minuut.

VolopBellen Avond/Weekend verdwijnt

De bundel VolopBellen Avond/Weekend (€6,95 per maand) zal verdwijnen vanaf 1 april. Mensen die dit abonnement nu hebben en voor 1 april afsluiten kunnen er na 1 april nog steeds gebruik van maken. De tarieven wijzigen echter ook voor dit abonnement waardoor bellen naar andere Ziggo-abonnees vanaf 1 april niet meer gratis is.

Onbeperkt bellen naar 15 landen is niet meer

De bundel VolopBellen Altijd wordt de belangrijkste en enige bundel van Ziggo (9,95 per maand). Met de bundel kan nu nog onbeperkt gebeld worden naar vaste telefoonnummers in 15 verschillende landen naast Nederland. Vanaf 1 april kan dat niet meer en rekent Ziggo ook een starttarief (€0,09) en een gesprekstarief (€0,09 per minuut).

In plaats daarvan kan er vanaf 1 april met de vernieuwde bundel onbeperkt gebeld worden naar alle Nederlandse vaste en mobiele telefoonnummers. Nu geldt het onbeperkt bellen alleen nog maar voor alle vaste telefoonnummers in Nederland.

Waarom een wijziging?

Ziggo geeft aan dat klanten graag naar alle soorten nummers bellen voor een vast bedrag per maand, dus ook naar mobiele nummers. En niet alleen naar Ziggo klanten. Klanten kozen de laatste jaren massaal voor de VolopBellen bundel, aldus Ziggo.

Je mag opzeggen

Ziggo stuurt uiterlijk 1 maart een brief of e-mail over de aangepaste tarieven met daarin de informatie die van toepassing is op je persoonlijke situatie.

De veranderingen die Ziggo doorvoert geven je het recht kosteloos op te zeggen per 31 maart 2014. Je kunt ook een andere abonnementsvorm bij Ziggo kiezen of overstappen naar een andere provider.

Wat zijn de precieze tariefwijzigingen?

Bekijk hier het overzicht van de tariefwijzigingen die vanaf 1 april 2014 ingaan.

