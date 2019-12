ZeelandNet herstelt zich van grote storing in januari

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de ProviderMonitor over de maand februari 2014. Had in januari nog 30% van de ZeelandNet-klanten last van een internetstoring, in februari was dat nog maar 5%. Daarmee doet ZeelandNet wat het al eerder deed: één van de providers zijn met het minst aantal internetstoringen.

Het aantal tv-storingen is bij een hoop providers gelijk in februari, en dan vooral in negatieve zin. De panelleden van Telfort en Tele2 Interactieve TV melden de meeste storingen met 21%. Het gaat dan om storingen als blokjes op de tv, stilstaand beeld en decoders die ge-reset moesten worden.

Benieuwd naar welke providers het nog meer slecht doen? Of welke het gelukkig goed doen? Bekijk dan onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Internetprovider Vergelijker.

Bron: De Provider Monitor.