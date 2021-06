De beste glasvezel-provider

Hoogste testresultaat: XS4ALL Glasvezel

XS4ALL krijgt van ons panel de beste beoordeling onder de providers via glasvezel.

De panelleden beoordelen de kwaliteit van internet en televisie als goed. Andere providers behalen hier gelijke of lagere scores.

De klantenservices scoort bovengemiddeld hoog. Dat zien we vaker bij XS4ALL. Vergeleken met andere glasvezel-providers is ons panel dus erg te spreken over de klantenservice van XS4ALL.

Klanten meldden relatief weinig storingen.

Voor- en nadelen van glasvezel

Glasvezel is vaak razendsnel. De snelheid van glasvezelinternet haal je vaak niet met een DSL-verbinding. Bij veel glasvezel-providers kun je kiezen uit hoge internetsnelheden van bijvoorbeeld 500 Mbit/s of zelfs 1000 Mbit/s. Daarbij is de up- en downloadsnelheid hetzelfde bij glasvezel. Zo kun je ook nog heel snel bestanden uploaden.

Nadeel van glasvezel is wel dat het nog lang niet in alle huishoudens te krijgen is. Daarnaast kan de prijs soms hoger zijn dan bijvoorbeeld bij DSL, al geldt dat niet bij iedere provider.

Lees meer over de voor- en nadelen van glasvezel.

Testresultaten per provider

In ons onderzoek nemen we naast glasvezel ook aanbieders van DSL en Kabel internet en televisie mee. Wil je weten welke provider als Beste uit de Test komt onder alle aanbieders?

Bekijk de beste alles-in-1-provider

Vergelijken en overstappen

Met onze Vergelijker kun je alles-in-1-providers vergelijken. Zo kies je het beste abonnement. De resultaten van het Providermonitor-onderzoek vind je daar ook in terug.

