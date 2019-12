Caiway helemaal digitaal

Op 10-10-10 stopt kabelaanbieder Caiway met de doorgifte van het analoge televisiesignaal en gaat verder met alleen het digitale televisiesignaal. Caiway maakt zo ruimte vrij voor sneller internet, meer diensten en meer zenders. Wat zijn de gevolgen van het volledig digitaal gaan van Caiway?

Het voordeel voor de abonnees, aldus Caiway, is betere beeldkwaliteit en meer keuze. Zo'n 85% van de Caiwayabonnees kijkt al digitale televisie op minstens één televisie, de overige 15% zal dus moeten overstappen van analoge televisie naar digitale televisie. Daarnaast kijkt 55% van de Caiway abonnees nog analoog op een tweede toestel. Ook hiervoor is een overstap noodzakelijk.

Digitale decoder nodig

Voor digitale televisie heb je een digitale decoder nodig. Hiervoor kun je een apart kastje kopen voor €59 (prijs Caiway shop). Moderne televisies hebben tegenwoordig vaak een digitale DVB-C decoder ingebouwd, die tevens HD-signalen aankan. Bij Caiway kun je gebruik maken van deze ingebouwde tuner. Neem je alleen een basispakket af dan heb je zelfs geen insteekkaart nodig ('CI+ CAM-kaart'). Neem je extra zenderpakketten af, dan heb je zo'n module weer wel nodig (kosten €50).

Geen dvd-recorder

Een nadeel van de overstap naar digitaal is, behalve dat dit in de meeste gevallen eenmalig extra kosten met zich meebrengt, dat analoge opnameapparatuur (zoals dvd-recorders) in principe niet meer bruikbaar is. Bij sommige televisies is het wel mogelijk een signaal uit te sturen dat een dvd-recorder kan opnemen, maar dit blijft beperkt, omdat je alleen de zender kunt opnemen die je opdat moment ook kijkt. Als je gemakkelijk digitale televisie wilt opnemen, kun je het beste een PVR aanschaffen.

Ook via de ether

Bij wijze van tegemoetkoming gaat Caiway in elk geval de komende jaren de televisiesignalen niet alleen via het DVB-C protocol maar ook via het DVB-T protocol (de ether) versturen over de kabel. Het gaat daarbij om een selectie van 21 zenders uit het basispakket. Dit betekent dat televisies met een ingebouwde DVB-T tuner deze signalen kunnen lezen. Recente televisies hebben in de meeste gevallen zo'n ingebouwde DVB-T tuner.

Als je al digitale televisie keek op de woonkamer-televisie, maar nog analoge televisie op andere televisies in huis, zul je ook decoders voor de andere televisies moeten aanschaffen, tenzij deze televisies een ingebouwde digitale DVB-T of DVB-C tuner hebben.

Wat nu te doen als je een abonnement hebt bij Caiway en nog geen digitale televisie kijkt op één of meerdere tv's?



1. Kijk na of je televisie een DVB-T of DVB-C tuner ingebouwd heeft

2. Zo nee, dan zijn er 3 opties:

Je wilt toch al een nieuwe tv kopen en zorgt dat deze een DVB-T of DVB-C tuner heeft. Dit is bij de meeste nieuwe televisies het geval. Zie verder punt 3 en 4.

Je wilt toch al een nieuwe tv kopen en zorgt dat deze een DVB-T of DVB-C tuner heeft. Dit is bij de meeste nieuwe televisies het geval. Zie verder punt 3 en 4. Je neemt een aparte digitale decoder (DVB-C). Dit is een los kastje dat je o.a. via Caiway kunt aanschaffen vanaf €60. Voor een meerprijs kun je ook een decoder met harde schijf (PVR) aanschaffen en/of een decoder die geschikt is voor HD. Bedenk dus eerst of je HD wilt kijken en of je programma's wilt opnemen, voordat je de decoder aanschaft! Je hebt geen smartcard nodig voor het basisabonnement. Als je extra abonnementen wilt, krijg je wel een smartcard. Deze kun je vervolgens in de decoder steken.

Je neemt een aparte digitale DVB-T ontvanger, die je via Caiway kunt aanschaffen voor €20. Je kunt dan de meest populaire zenders bekijken (21 stuks, o.a. de publieke omroepen, RTL 4, 5, 7, 8, SBS6, Net5, Veronica, TMF, MTV, Eén, CNN, Eurosport). Dit aanbod is vergelijkbaar met het huidige analoge aanbod. Je hebt geen smartcard nodig, maar het is ook niet mogelijk om aanvullende abonnement te nemen met deze DVB-T ontvanger. Je kunt ook geen digitale radio ontvangen.

3. Je televisie heeft een DVB-T tuner ingebouwd: je kunt dan zonder extra benodigdheden de meest populaire zenders bekijken (21 stuks - vergelijkbaar met huidige analoge aanbod). Je hebt geen smartcard nodig, maar het is ook niet mogelijk om aanvullende abonnement te nemen alleen een televisie met ingebouwde DVB-T tuner. Je kunt ook geen digitale radio ontvangen.

4. Je televisie heeft een DVB-C tuner ingebouwd: je kunt dan zonder extra benodigdheden de 66 tv-zenders uit het basisabonnement ontvangen. In veruit de meeste gevallen is de DVB-C tuner ook geschikt voor HD-beelden en kun je dus ook de HD-zenders in het basispakket van Caiway bekijken. Wil je een aanvullend pakket, dan krijg je van Caiway een smartcard. Deze smartcard moet je in een CI+ CAM kaart steken (kosten €50 bij Caiway), die je in het CI+-slot van de televisie plaatst (kijk in de handleiding van je tv voor de locatie van het CI+-slot).

Let op: de televisie moet goedgekeurd zijn voordat je gebruik kunt maken van de CI+ CAM kaart. Op de website van Caiway staat een lijst met goedgekeurde televisies.

