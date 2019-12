Tv-aanbieders concurreren met programma-aanbod

Tot 2016 kon je, naast de gangbare zenders, bij nagenoeg alle aanbieders van internet en tv dezelfde extra tv-pakketten afnemen. In 2016 kwam daar grote verandering in. Providers onderscheiden zich nu graag met films, series en sportuitzendingen die je alleen bij hen kunt afnemen: unieke content. De Consumentenbond vindt de ontwikkeling zorgelijk en pleit voor een open netwerk. Eind februari 2018 stelt de ACM regulering op voor een open kabelnetwerk. Goed voor consumenten vinden wij! Wat vind jij?

Grote verschuivingen

In 2016 werd er opnieuw onderhandeld over allerlei belangrijke tv-contracten. Zo kon KPN als grote partij met diepe zakken een ‘goede deal’ voor haar klanten krijgen en Tele2 niet. Met als gevolg dat Tele2-klanten geen live Eredivisiewedstrijden meer via hun provider kunnen kijken. Liefhebbers van de series van de Amerikaanse betaalzender HBO, bekend van onder meer Game of Thrones, zijn vanaf 1 januari dit jaar aangewezen op kabelgigant Ziggo. Voor HBO content moet je dus wel overstappen naar Ziggo. En sinds begin mei is Discovery Network onderhandelingen gestart met verschillende providers, onder meer over de uitzendrechten. Bij provider Delta/ZeelandNet zijn de zenders al niet meer te bekijken. Deze situatie is alsof Albert Heijn opeens het alleenrecht heeft op de verkoop van Coca-Cola. Minder keuzevrijheid dus, voor de consument.

KPN en Ziggo domineren

De markt voor snel internet (breedband-internet) en tv wordt In Nederland gedomineerd door twee partijen: KPN en Ziggo. Zij beheren het netwerk (de kabels) én ze leveren ook de diensten (tv, internet, bellen). Om klanten aan zich te binden, bieden providers allerlei extra's aan, van uitgesteld tv-kijken tot onbeperkt vast bellen. Veel van deze diensten worden ook nog eens gebundeld aangeboden. Het is dan goedkoper om internet, bellen, tv en mobiele telefonie bij dezelfde provider af te nemen. Zo ben je dus steeds meer gebonden aan je provider. Het nadeel is dat je betaalt voor producten waar je niet direct om hebt gevraagd, omdat het nu eenmaal in het pakket zit.

KPN open netwerk, Ziggo gesloten

Naast KPN en Ziggo zijn er natuurlijk nog andere aanbieders. Bijvoorbeeld Telfort en XS4ALL, maar die zijn onderdeel van KPN. Andere partijen, zoals Tele2 en NLE, gebruiken het netwerk van KPN en betalen hiervoor huur. Op dat huurtarief baseren de kleine providers de prijzen voor hun klanten. Het netwerk van KPN noemen we open, omdat het ook voor andere aanbieders toegankelijk is. Bij Ziggo en andere kabelaars valt er in principe niet te kiezen: je hebt één aanbieder per regio. De kabel is dus niet open. En je bent verplicht om tv bij je internetabonnement af te nemen: los internet is niet mogelijk.

Harderwijk: het goede voorbeeld

In Harderwijk geven ze het goede voorbeeld. Hier zijn netwerk, aanbieder en dienst gescheiden en is er snel internet én keuze uit verschillende internetaanbieders. Beheerder Cai Harderwijk is verantwoordelijk voor het netwerk, de aanbieders voor de diensten. Deze strikte scheiding maakt dat het netwerk efficiënt wordt benut en daardoor uiteindelijk goedkoper is voor de inwoners. Het netwerk van Cai is dan ook open en er is keuze uit maar liefst acht verschillende aanbieders. Klanten kunnen kiezen voor alleen internet. Wat de Consumentenbond betreft biedt Cai Harderwijk een oplossing die navolging verdient.

Wat vindt de Consumentenbond?

De Consumentenbond vindt dat er voor een goed functionerende (telecom)markt voldoende concurrentie moet zijn. In Nederland is het door de dominantie van 2 partijen, KPN en Ziggo,en hun bundeling van diensten voor consumenten steeds moeilijker om goede alternatieven te vinden voor het aanbod van de ‘grote jongens’. Ook de strijd om exclusieve content draagt hier niet aan bij. De consument moet voldoende keuze hebben, daar gaat het ons om. Doordat nu bepaalde series en ander tv-aanbod alleen bij één provider kunnen worden afgenomen, is er voor consumenten minder écht te kiezen. Dat vinden wij zorgelijk.

