Decoder kopen of huren?

Huur bij UPC is vaak duurder dan koop bij Ziggo, behalve bij triple-play

Om je goed wakker te schudden, beginnen we bij het grootste verschil in kosten dat we tegenkwamen:

Bij UPC betaal je voor het Digitale TV Starterpakket met opnamemogelijkheid bijna €32 per maand.

Bij Ziggo koop je een decoder met opnamefunctie voor €199 en betaal je verder €17,75 per maand.

Die €199 heb je snel terugverdiend: al na het eerste jaar is er geen verschil in totale kosten tussen Ziggo en UPC en na 5 jaar heb je ruim €600 meer aan UPC betaald. Een overzicht van het verschil in kosten tussen UPC en Ziggo zie je in onderstaande grafiek en tabel. Daarin zie je dus dat als je het abonnement korter dan een jaar hebt, je bij Ziggo duurder uit bent, maar al na één jaar zijn de kosten bij UPC hoger.

Een kleiner verschil zit er tussen de CI+modules van UPC en Ziggo. Met zo'n module kun je digitaal tv kijken zonder losse decoder. Wil je een CI+module voor je tweede televisie?

Bij UPC betaal je voor de CI+module €4 huur per maand extra, dus na 5 jaar is dat €240.

Bij Ziggo kun je de CI+module kopen voor €89.

Bij de triple-play-pakketten van deze providers zijn de kosten per maand vergelijkbaar:

Bij UPC betaal je voor het basispakket €44; voor het 'Powerpakket' €55 per maand.

Bij Ziggo betaal je voor het basispakket €44.95; voor het 'Pluspakket' €54,95 per maand.

Bij triple-play ben je dus eigenlijk bij Ziggo iets duurder uit, omdat je ook de decoder moet kopen. De interactieve HD-decoder van Ziggo is nu tijdelijk €49.

Bij het basispakket van UPC kun je overigens geen programma's opnemen. Dat kan bij Ziggo wel, ook bij het basispakket.

Decoders heb je na enkele jaren afbetaald, maar toch betaal je door

Ook bij KPN, Telfort, XS4ALL, Caiway en Tele2 betaal je maandelijks huur voor een decoder:

Providers KPN, Telfort en XS4ALL rekenen maandelijks €4 huur voor de decoder. De waarde van deze decoder is volgens XS4ALL €199. Na zo'n 4 jaar heb je dit apparaat dus eigenlijk afbetaald (zie onderstaande grafiek). Waarom stopt die maandelijkse betaling dan niet?

Bij provider Caiway betaal je per maand €3,50 huur voor een decoder met opnamefunctie. Deze decoder is nu in de winkel te koop voor €240. Al rekent Caiway vrij lage maandlasten, toch is ook deze decoder na 5,5 jaar afbetaald.

Bij provider Tele2 betaal je voor de eerste decoder niets, maar als je wilt opnemen en pauzeren betaal je €3 per maand extra. Na 5 jaar is dat dus €180.

Voor elke volgende televisie betaal je €5 per maand voor de extra decoder. Dat is na 5 jaar €300.

Betalingstermijn moet passen bij werkelijke waarde

De Consumentenbond vindt het onterecht dat klanten jarenlang voor apparatuur betalen, terwijl de waarde ervan al lang is terugverdiend door de provider. Daarom pleiten wij in een e-mail aan providers voor verlagen van abonnementsgeld zodra de apparatuur is 'afbetaald'.

Ook veroudert de apparatuur, omdat er nieuwe technologieën of functionaliteiten zijn. Klanten moeten niet blijven betalen voor apparatuur die al meerdere jaren (vaak al meer dan 5 jaar) bij hen thuis staat. Wij vinden dat de betalingstermijn moet passen bij de werkelijke waarde van de apparatuur.

Reacties van providers

Providers leggen in hun reactie uit:

dat zij naast het laten betalen voor decoders, ook service verlenen voor het product;

dat mensen niet hoeven te betalen voor een nieuwe decoder als de oude kapot gaat.

Een korte toelichting die de providers hebben gegeven:

Reactie UPC:

Het pakket dat wij hebben gebruikt in bovenstaande 'extreme vergelijking' wordt maar heel weinig verkocht. Veel vaker wordt digitale televisie in combinatie met internet gekocht. En daar blijken dus geen grote verschillen.

De prijzen van de UPC-diensten staan los van de waarde en terugverdientijd van de apparatuur. Decoders gaan maar 2,5 jaar mee.

Er zijn ook belangrijke voordelen aan bruikleen, zoals het flexibel kunnen overstappen naar een andere product en het kosteloos vervangen van defecte apparatuur.

De Horizon Mediabox die gebruikt wordt in de vergelijking is qua functionaliteit niet te vergelijken met de decoder van Ziggo.

De Consumentenbond denkt dat dat in de praktijk nog wel meevalt: de genoemde decoder van Ziggo kan inderdaad niet 4 zenders tegelijkertijd opnemen, maar veel andere functionaliteiten - zoals interactieve televisie en tv-kijken op je tablet of smartphone - zijn bij Ziggo ook mogelijk zonder meerkosten.

Reactie Tele2:

De aanname dat de apparatuur na enige tijd zou zijn 'terugbetaald' gaat te kort door de bocht.

Ook Tele2 verstrekt zonder kosten een nieuwe decoder als de oude defect raakt.

Verder levert de provider via updates technische verbeteringen of extra functionaliteit, zonder dat klanten daarvoor moeten betalen. Overigens doet een provider zoals Ziggo dit ook, zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen.

Tele2 maakt sowieso kosten voor bijvoorbeeld content-inkoop, onderzoek en ontwikkeling, terwijl daardoor nooit de prijzen van de decoders omhoog gaan.

Tenslotte doet Tele2 aan bestaande klanten aanbiedingen waarbij de abonnementskosten na verloop van tijd worden verlaagd. Tele2 rekent dus niet jarenlang dezelfde kosten.

Van provider KPN en Caiway heeft de Consumentenbond nog geen reactie ontvangen.

Wat vind jij?

Het is uiteindelijk aan jou wat je kiest. Laat je huur of koop van een decoder meewegen in de keuze voor de provider? Is het duidelijk wat je eigenlijk betaalt voor de apparatuur die je huurt? Wil je dat de maandlasten bij huur op termijn lager worden? Laat je mening horen met een reactie hieronder!

Vergelijk ook alle geteste decoders.