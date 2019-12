Kwaliteit van Ziggo digitale tv

Digitale tv van Ziggo wordt door consumenten in ons ProviderMonitor-panel beoordeeld als een van de middenmoters. Ziggo digitale tv springt er niet positief, maar ook niet negatief uit. Ruim 80% van de panelleden had de afgelopen maanden geen storingen gehad. De beeld- en geluidskwaliteit van het signaal wordt beoordeeld met een kleine 8.

Zenderpakketten

Het basispakket TV Standaard van Ziggo kost €17,75 per maand en bevat circa 60 digitale en 16 hd-zenders. Er zitten ook nog 25 analoge zenders in. Het basispakket kun je uitbreiden met het TV Plus (€8,50 per maand) en TV Extra pakket (€13,50 per maand). Daarin zitten nog veel meer tv-zenders, ook in hd-kwaliteit.

Ook kun je bij digitale tv van Ziggo een abonnement nemen op de betaalzenders HBO, Film1, Sport1 en Eredivisie Live. En er zijn speciale zenderpakketten met erotiek, Hindoestaans tv-aanbod, Turkse tv-zenders of gay-televisie. Deze zenderpakketten kosten grofweg tussen de €10 en €25 per maand.

Interactieve televisie

Met elke tv-pakket kun je tv-programma's terugkijken tot 10 dagen na uitzending via TV Gemist. Voor sommige programma's moet je een bedrag vanaf €0,45 per aflevering betalen. Niet alle tv-programma’s zijn beschikbaar. Met het TV Plus of TV Extra pakket kun je met digitale tv van Ziggo programma's van meer zenders, zoals History Channel, terugkijken.

Via de Videotheek kun je films huren. Je betaalt per film zo’n €5 en de kosten worden afgerekend via de maandelijkse rekening. Iedere maand kun je ook een aantal films gratis bekijken, hoeveel is afhankelijk van je tv-pakket.

Televisie kijken op meerdere tv’s in huis

Je kunt op een onbeperkt aantal televisie analoge televisie ontvangen. Wil je digitale tv van Ziggo of een andere aanbieder kijken, dan heb je een extra ontvanger en een extra smartcard nodig. Je kunt maximaal 3 smartcards per abonnement bestellen. Je betaalt hier geen extra abonnementskosten voor, maar wel eenmalig €30 per smartcard.

Apparatuur

Klanten die bij Ziggo digitale tv afnemen moeten de benodigde decoder of digitale tv-module zelf daarbij aanschaffen. Dat kan bij Ziggo zelf, maar ook bij een elektronicawinkel, waar je meer keuze hebt. Als je kiest voor digitale tv van Ziggo, dan krijg je een decoder voor een lage prijs. Je kunt niet zelf kiezen welke je krijgt. Wil je interactieve tv gebruiken, dan moet je decoder daar wel voor geschikt zijn.

Ziggo digitale tv kijken op je tablet

Als je een abonnement op digitale tv én internet hebt bij Ziggo kun je gebruik maken van de Ziggo TV app voor iPhone, iPad en Android- smartphones en tablets. Daarmee kun je live tv kijken, terwijl je op de gewone televisie iets anders kijkt. Via de app kijk je 48 tv-zenders, waaronder alle populaire Nederlandse zenders en BBC1 en 2. Ook kun je de tv-gids en het video-on-demand-aanbod bekijken.