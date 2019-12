Enquête: tevreden over glasvezel

'Met glasvezel klaar voor de toekomst!' Deze reclameslogan gaat al op voor ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland, waar een glasvezelverbinding ligt. Glas belooft 'supersnel internet' en 'superieure beeldkwaliteit', we vroegen onze panelleden wat ze daarvan merken.

Kwaliteit tv en internet

De beeldkwaliteit van digitale tv en de snelheid van de internetverbinding zijn dik in orde volgens onze panelleden. Ze geven die respectievelijk een 8,0 en een 7,6. Ook de stabiliteit van de verbinding is in orde.

De meeste panelleden hebben overigens een abonnement met een snelheid van 50 of 100 Mbps.

Rapportcijfer Beeldkwaliteit digitale televisie 8,0 Betrouwbaarheid televisiesignaal 7,7 Snelheid internetverbinding 7,6 Betrouwbaarheid internetverbinding 7,6 Kwaliteit telefoonverbinding 7,8

Beloftes

Mooie cijfers dus voor glasvezel, maar er zijn maar weinig panelleden die vinden dat de beloftes uit de reclamecampagnes echt worden waargemaakt. Er zijn zelfs behoorlijk wat mensen die vinden dat dit niet zo in, vooral bij de belofte 'supersnel internet'.

Eén van de panelleden verwoordde het mooi: 'Ik ben tevreden met mijn overstap naar glasvezel, dus ik zou het zeker aanraden. Maar verwacht geen wonderen!'

Ja, maakt waar Maakt deels waar Nee, maakt niet waar Supersnel internet 24% 40% 23% Constante kwaliteit op meerdere apparaten 33% 40% 15% Superieure beeldkwaliteit tv 37% 35% 10%

Informatievoorziening

De informatievoorziening van glasvezelaanlegger Reggefiber krijgt een 7,3. De providers krijgen een 7. De meeste informatie kregen de panelleden per post: folders en geadresseerde brieven.

De reclamecampagnes werken goed, want veel mensen konden de slogans opdreunen: supersnel internet, klaar voor de toekomst, constante kwaliteit op meerdere apparaten, superieure beeldkwaliteit. Slechts 17% kan ook nadelen noemen: hogere prijs, nieuwe bekabeling of apparatuur nodig en problemen met aansluiten.

Toch vindt 85% dat ze voldoende informatie hebben gekregen om hun keuze te maken.

Aanleg en aansluiten

Het aanleggen van glasvezel kan een tijdje duren, bij merendeel van onze panelleden lag dit tussen de 1 en 6 maanden. Bij een kwart duurde het langer. Ruim 70% geeft aan dat ze ervan op de hoogte waren dat het lang zou duren.

De aanleg van glasvezel in de straat en in huis krijgt van de panelleden een 7,0. De problemen die genoemd zijn hebben te maken met het onzorgvuldig achterlaten van de straat of tuin door Reggefiber.

Het installeren van de apparatuur in huis door de provider krijgt een 7,4. Bij enkele ontevreden panelleden duurde de installatie langer dan gedacht of waren er extra kosten aan verbonden.

Tevreden met de keuze

We vroegen de panelleden of ze iets anders zouden doen, mochten ze in de toekomst nogmaals voor deze keuze komen te staan.

43% zou weer overstappen, naar dezelfde provider;

30% weet het niet;

27% zou wel iets anders doen.

De mensen die iets anders zouden doen, zouden niet meer kiezen voor glasvezel, zich beter laten voorlichten of een goedkoper abonnement kiezen.

Het onderzoek

In augustus 2014 ondervroegen we ruim 600 panelleden die in een gebied wonen waar de afgelopen 2,5 jaar glasvezel is aangelegd. Ruim 400 van hen zijn overgestapt op een abonnement via glasvezel. De helft is klant bij KPN, anderen bij onder meer Telfort, Vodafone en XS4ALL.

Lees meer

Ben jij overgestapt op glasvezel? Of wordt er nu glasvezel aangelegd in jouw wijk? Wij zijn erg benieuwd naar je ervaringen. Praat mee over glasvezel in onze community.