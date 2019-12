Eredivisie Live in HD bij Interactieve TV van KPN

Nieuws|Voor televisiekijkers met Interactieve TV van KPN is er sinds kort Eredivisie Live in HD-kwaliteit.

Naast Eredivisie en Champions League-wedstrijden kunnen voetballiefhebbers er ook terecht voor samenvattingen, voor- en nabeschouwingen, en hoogtepunten van wedstrijden. Met Eredivisie Live Gemist kun je wedstrijden tot 10 dagen op een later tijdstip nog eens terugzien.



Eredivisie live kost €15 per maand, voor Interactieve TV betaal je €10. Om gebruik te maken van Interactieve Tv is een internetabonnement van KPN nodig (vanaf 25 per maand). Voor Eredivisie Live in HD heb je een HD-televisie nodig, de digitale ontvanger van KPN is al geschikt voor HD-tv.