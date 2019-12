Film1 eindelijk te krijgen bij KPN, XS4ALL & Telfort

Nieuws|Klanten van digitale tv bij KPN, XS4ALL en Telfort kunnen nu eindelijk ook Film1 aan hun pakket toevoegen. Bij alle 3 de providers is Film1 nu 2 maanden gratis te ontvangen en maandelijks opzegbaar.

Het aanbod bestaat uit 5 kanalen met films en series. Daarvan zijn er 3 in hd. Tevens krijg je de beschikking over Film1 on Demand.

Film1 Premiére (hd) bevat premiérefilms en elke avond een film op het traditionele tijdstip 20:30 uur;

bevat premiérefilms en elke avond een film op het traditionele tijdstip 20:30 uur; Film1 Action (hd) bevat films en series met het genre actie, thriller, fantasy, science fiction en hoor;

bevat films en series met het genre actie, thriller, fantasy, science fiction en hoor; Film1 Comedy & Kids heeft 's ochtends tekenfilms en jeugdseries en biedt comedy films en series voor volwassenen;

heeft 's ochtends tekenfilms en jeugdseries en biedt comedy films en series voor volwassenen; Film1 Spotlight (hd) is een nieuw kanaal met dagelijks zijn eigen thema-avond met 2 films

is een nieuw kanaal met dagelijks zijn eigen thema-avond met 2 films Film1 Sundance is net even wat anders en biedt onafhankelijke films, documentaires, series en muziek.

Met dit aanbod is KPN, waaronder ook XS4ALL en Telfort vallen, de laatste provider die Film1 aan zijn assortiment toevoegt. Film1 ging al op 1 februari 2006 van start. Het heeft dus 7,5 jaar geduurd voordat het bij deze providers kwam.

Het abonnement gaat €15 per maand kosten. Op de website van KPN en XS4ALL lees je hoe je je kunt aanmelden voor Film1. Op de website van Telfort is echter nog geen informatie over Film1 te vinden.

Film1 is ook te bestellen bij alle andere providers. Daarbij krijg je dezelfde 5 zenders voor een prijs variërend van € 12,50 tot € 15,95.

Bron: Film1 en eigen onderzoek