Eerste indruk|De abonnees van vast internet van KPN kunnen binnenkort gratis gebruik maken van de 7 miljoen Wifi-netwerken van Fon, in Nederland en daarbuiten. Wij hebben al een tijdje een Fon 'wifi hotspot' in gebruik. Onze eerste indruk is overwegend positief.

Fon wifi hotspots: review

Ziggo en waarschijnlijk ook UPC zullen de komende jaren de wifi-modemrouters van hun abonnees voorzien van een extra draadloos netwerk, een 'wifi-hotspot' waar andere Ziggo- en UPC-abonnees gratis gebruik van kunnen maken. Zo worden de snelle kabelverbindingen efficiënt benut en de mobiele netwerken (3G en 4G) minder belast.

De prijs die je als Ziggo- en UPC-abonnee betaalt is dat je een fractie van de snelheid van je bandbreedte inlevert, al beloven de kabelproviders dat je er in de praktijk weinig van zult merken. De eerste 'pilots' met deze hotspottechniek zijn net begonnen, dus we zullen zien.

Belgacom en BT eerder

Het principe van 'geven en iets voor terugkrijgen'; een wifi hotspot rond je huis in ruil voor gratis gebruik onderweg van honderdduizenden ándere wifi-hotspots, is niet een briljant nieuw idee van de Nederlandse kabelproviders. Het Spaanse bedrijf Fon heeft de techniek al jaren geleden uitgewerkt en de hotspottechniek in samenwerking met Belgacom en British Telecom op de miljoenen modemrouters van deze providers geïnstalleerd.

Belgacom legt in bovenstaande video uit hoe de Fon-software (automatisch) op de modemrouters van de Belgacomklanten terechtkomt en hoe Fon in gebruik te nemen. De procedure zal bij KPN-klanten afwijken, maar komt waarschijnlijk in grote lijnen overeen.

Wie op het dekkingskaartje van Fon kijkt, ziet dat het Verenigd Koninkrijk en België helemaal oranjegekleurd zijn door de vele stippen op de kaart.

Iedere particulier in Nederland of elders kon al zelf een Fon hotspot aanschaffen of integreren in een geschikte router, om op die manier mee te doen. Dat gebeurde nog niet veel, alleen in grotere Nederlandse steden tref je hier en daar oranje stippen aan op de dekkingskaart.

KPN in zee met Fon

Het lijkt dus een slimme zet van KPN om niet zelf een hotspotdienst te ontwikkelen, maar een samenwerking met 'hotspotspecialist' Fon aan te gaan. Fon heeft immers ruime ervaring met het beheer van wifi hotspots én Fon heeft al 7 miljoen hotspots wereldwijd staan (niet alleen in Nederland), waar alle andere Fon-gebruikers (en later dus ook KPN-abonnees) direct gratis gebruik van kunnen maken.

Een tikje merkwaardig

We hebben even navraag gedaan bij KPN of ook de bestaande Fon-gebruikers straks op de KPN modemrouters (...voorzien van een Fon hotspot) kunnen inloggen. En dat blijkt het geval. Dus je bent bijvoorbeeld Ziggo-abonnee met een een Fon-account (zoals de schrijver van deze review). In dat geval kun je meeliften op een door KPN in de lucht gehouden Fon-hotspot. Een tikje merkwaardig maar wel handig.

Fon niet meer te bestellen

Enkele medewerkers van de Consumentenbond - waaronder de schrijver van deze review - kochten ruim een jaar geleden een Fon 'Simpl' access point in de Fon webshop, voor €39. Het voornaamste doel was het scoren van een Fon-gebruikersaccount om op miljoenen wifipunten wereldwijd in te kunnen loggen.

Helaas: het is sinds de deal met KPN in januari niet meer mogelijk als consument (zelf) een Simpl-kastje te bestellen in de webshop van Fon, als een Nederlands afleveradres wordt opgegeven. Als je een adres in het buitenland opgeeft, loop je kans dat Fon je registratie van de hardware binnen Nederland blokkeert. Die blokkade is er nu nog niet, maar wat niet is kan nog komen.

Een dergelijke afspraak voor exclusiviteit heeft Fon ook met Belgacom en British Telecom. In de thuislanden van deze operators kun je ook niet meer Fon-hardware bestellen.

Het beperkt de keuzevrijheid van de consument en dat is spijtig.

Installatie en gebruik Fon

KPN-abonnees moeten even (tot zeker eind 2013) wachten tot de Fon-hotspot-techniek 'vanzelf' via software op hun modemrouters komt. KPN geeft aan dat eerst de nodige proeven worden gedaan, voor het landelijk w ordt uitgerold. Na installatie (de stappen worden nu nog ontwikkeld) kun je je hotspot-netwerk FON_FREE_INTERNET gebruiken. Je kunt daar met het eigen account op inloggen maar ook andere Fon-gebruikers, met hun account. Dit draadloze netwerk komt dus naast je bestaande draadloze netwerk.

Met een Fon-account kun je met maximaal drie apparaten (tablets, smartphones etc) inloggen op een Fon-punt. Er worden geen abonnementskosten gerekend voor het gebruik van het account.

Wifipunten in het buitenland

We hebben Fon natuurlijk ook even in het buitenland geprobeerd. Het aantal wifipunten daar kan tegenvallen. Waar het kaartje in Engeland en in België helemaal oranje kleurt door de Fon-punten, zie je in Nederland, Duitsland en Spanje veel minder punten, zeker als je inzoomt tot straatniveau. Wij moesten tijdens een trip naar Berlijn en Madrid (nota bene in het thuisland van Fon) echt op zoek naar Fon-wifi. Zie het centrum van Madrid op bijstaand kaartje. In Duitsland en Spanje zijn dan ook geen deals gesloten met grote internetproviders.

Helaas blijkt de Fon-app (versie 2.0) voor de iPhone, die je punten helpt vinden, nogal instabiel op het moment van schrijven; na het starten klapt de app er meteen uit.

Conclusie

KPN kiest met Fon voor een ervaren partner voor het in de lucht brengen van wifi-hotspots die gaan draaien op de KPN-modemrouters van honderdduizenden klanten. Deze wifipunten kunnen KPN-klanten gratis gebruiken. KPN-klanten kunnen ook in het buitenland op miljoenen wifipunten van Fon inloggen. Het lijkt al met al een prima ontwikkeling voor de KPN-abonnees, al moeten we even afwachten hoe de techniek in de praktijk uitpakt.

Wat is Fon?

Fon levert 's werelds grootste netwerk van publieke wifi-netwerken (zogeheten 'wifi hotspots'). Het van origine Spaanse bedrijf Fon is actief in tientallen landen.

Verreweg de meeste van de 7 miljoen Fon hotspots staan in Groot-Brittannië en België door samenwerkingen met respectievelijk British Telecom en Belgacom. Die providers installeerden Fon-software op hun miljoenen modemrouters zodat deze als wifihotspot functioneren.

Met de Fon-dienst delen gebruikers (waaronder binnenkort de klanten van KPN) een deel van hun bandbreedte en krijgen in ruil gratis toegang op gedeelde breedbandverbindingen van andere KPN-klanten en Fon-gebruikers in Nederland en in het buitenland.

Je kunt je als Fon-gebruiker laten betalen door passanten die toegang tot Fon-wifi kopen (dat kost passanten een paar euro per uur). Wij hebben als gebruiker (in een rustige woonwijk) na een jaar nog geen cent gezien dus stel daar niet teveel bij voor.

Veiligheid

Voor het deel van de breedbandverbinding dat klanten delen, wordt een gescheiden wifi signaal opgezet, waarmee de veiligheid van het eigen netwerk gegarandeerd is, belooft KPN in een bericht op zijn site.

De samenwerking met Fon betekent een drastische uitbreiding van de 1500 huidige 'HotSpots' van KPN in Nederland.

Niet meer te koop

Sinds de deal tussen KPN en Fon kun je bij de laatste als inwoner van Nederland helaas niet meer een los accesspoint-kastje bij Fon bestellen (voor €39). Die aanschaf leverde automatisch een gebruikersaccount dat onbeperkt toegang levert tot de miljoenen access points van Fon wereldwijd. Ergo: alleen KPN-internetabonnees kunnen straks (vanaf eind 2013) nog aan een nieuw Fon-account komen.

Kaart

Ieder van de 7 miljoen Fon wifipunten is op een kaarttje bij Fon op te zoeken: http://maps.fon.com