Geen Fox Sports meer bij Tele2

Nieuws|Fox Sports is met alle televisie-aanbieders aan het onderhandelen over het doorgeven van haar betaalzenders, waar onder andere eredivisievoetbal op wordt uitgezonden. Tele2 weigert de voorwaarden van Fox Sports te accepteren en zal daarom vanaf 13 september geen Fox Sports meer aanbieden.

Om winstgevend te zijn wil Fox Sports dat er door de televisie-aanbieders een minimaal garantiebedrag voor elke abonnee wordt betaald. Ook voor hen die niet naar Fox Sports kijken. In ruil daarvoor komt 1 van de zenders van Fox Sports in het basispakket van de aanbieders. Dit zal extra kosten meebrengen voor de televisie-aanbieders, die het hoogstwaarschijnlijk weer doorberekenen aan hun abonnees. Tele2 vindt dit te ver gaan en ziet zich gedwongen om te stoppen met het aanbieden van Fox Sports zenders. Fox Sports zal bij Tele2 nog tot 13 september aanstaande te zien zijn bij Tele2 voordat de zender op zwart gaat. Met een dergelijke abonnementswijziging mogen Tele2 abonnees hun abonnement opzeggen. In onze alles-in-1 providers vergelijker kun je gemakkelijk zien welke aanbieders op jouw adres beschikbaar zijn.

Begin augustus plaatsten we nog een update over de kans dat eredivisievoetbal in het basispakket werd opgenomen. KPN heeft uiteindelijk wel een akkoord weten te bereiken met Fox Sports. Hoewel er weinig details over de overeenkomst bekend zijn, komt Fox Sports niet in het basispakket van KPN en blijft het beschikbaar als aanvullend zenderpakket.

Voor abonnees van Ziggo, CanalDigitaal en Online.nl verandert er nog niets omdat zij een doorlopende overeenkomst hebben met Fox Sports.