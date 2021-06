Glasvezel aansluiten in huis

Aanleg glasvezel

Nadat glasvezel in een straat is aangelegd, worden individuele huizen of flats aangesloten. De monteur installeert een glasvezel-aansluitpunt, vaak in de meterkast. Een provider kan de verbinding vervolgens activeren en stuurt een installatiepakket op.

Installeer provider modem

Installeer de providermodem met de meegeleverde instructies. Met een ethernetkabel kun je direct een of meerdere computers of laptops aansluiten op het modem. Dit zorgt voor een snelle verbinding. Handig als je vaak grote bestanden downloadt of veel online gamet.

De provider levert ook instructies mee om een draadloos netwerk (wifi) op te zetten. Bij een draadloos netwerk is de snelheid altijd verminderd. Dit komt door de afstand tussen de router en laptop of pc. Ook is het wifisignaal niet altijd sterk genoeg om je hele huis te bereiken. Bijvoorbeeld als je een groot huis hebt of als de muren heel dik zijn.

Zie je op tegen de installatie? Meerdere providers hebben een installatieservice. In onze Internet en Televisie Vergelijker zie je welke dat zijn.

Vergroot het bereik

Geeft de providermodem geen dekking in je hele huis? Dit kun je doen om het bereik van je netwerk te vergroten:

