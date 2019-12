Google+: review

Google+ is een directe concurrent van Facebook. Alles draait om het delen van informatie met vrienden en kennissen. Dat delen gaat ongeveer zoals op Facebook. Op een profielpagina zijn altijd de nieuwste statusupdates van je vrienden te zien (Stream). Het design van Google+ is opvallend kaal. Navigeren is eenvoudig door heldere icoontjes en kleurgebruik.

Vrienden in Circles

In het echte leven begeven we ons in meerdere sociale groepen. Denk aan directe familie, echte vrienden, vage kennissen en goede collega's. Met elk van die groepen deel je verschillende soorten informatie. Dronken uitspattingen deel je bij voorkeur liever niet met je baas of je moeder. Circles biedt een oplossing hiervoor.

Vrienden, kennissen en collega's breng je onder in verschillende Circles. Mensen in een bepaalde Circle krijgen alleen de informatie van andere mensen in die Circle te zien. Een intieme mededeling aan een familielid vindt plaats in de Circle familie en blijft zo verborgen voor vage kennissen.



'Heeft ie me nu bij vrienden ingedeeld of bij kennissen?' Het antwoord op die vraag zou zomaar tot ruzie kunnen leiden. Niet bij Google+: je contacten kunnen namelijk niet zien in welke cirkel ze zijn geplaatst.

Bij Facebook is het overigens ook mogelijk om je contacten in groepen in te delen. Maar dat kost daar veel meer moeite; het zit niet in het oorspronkelijke ontwerp van Facebook.

Unieke inkijk

Circles sluit goed aan bij de manier waarop mensen in real life categorieën maken. Ook geeft het Google een unieke inkijk in de menselijke psyche. Of deze nieuwe inzichten in goede handen zijn bij een commercieel bedrijf, zal moeten blijken. In de tussentijd kan het sowieso geen kwaad je eens te verdiepen in de gebruikersvoorwaarden van sociale media en internetdiensten. Weblog Bright publiceerde onlangs een uitgebreid onderzoek naar de voorwaarden van de diensten van onder meer Google, Apple en Facebook.

Sparks

Via Sparks kun je bepaalde interessegebieden doorzoeken: films, muziek, sport et cetera. De lijst met zoekresultaten heeft een eenvoudige, blog-achtige lay-out: een kop en een inleiding van een paar regels. Elk zoekresultaat valt te delen met de mensen in je Circles.



Zoeken naar interessante informatie is erg makkelijk met Sparks. Je kunt interessegebieden bewaren in een lijst. Zo heb je in een klik een overzicht van actuele berichten in een bepaald interesseveld (films, voetbal et cetera)

Google+ app

Er is een Google+ app voor iPhone en Android, deze werkt snel en gemakkelijk, vooral bij het delen van foto’s. In maar een beperkt aantal stappen deel je een foto met de hele wereld, een specifieke Circle, of een individu.

Conclusie

Google+ heeft zeer veel potentie als sociaal netwerk. Het indelen van contacten in Circles werkt erg goed. Lollige foto's van een dronken avondje uit kunnen niet snel meer door verkeerde ogen worden gezien.



Circles geeft Google een uitgebreide inkijk in de menselijke psyche. Of die informatie in goede handen is, moet blijken. Gezonde argwaan en kennis van gebruikersvoorwaarden is op zijn plaats.



Of Google+ een succes wordt, hangt natuurlijk het meeste af van de gebruikers. Vooralsnog heeft Facebook 700 miljoen gebruikers. Die zullen hun plekje niet zomaar verlaten voor iets nieuws. Hoewel: herinnert u zich MySpace nog?