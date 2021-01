Eerste indruk|Google brengt Google Wifi in Nederland op de markt. Het is een 'mesh- of multiroomwifi' waarmee het wifisignaal door je gehele huis of kantoor overal even sterk zou moeten zijn. Bij een eerste praktijkproef lijkt het allemaal prima te werken.

Update december 2017

Onze praktijkervaring met Google Wifi lees je hieronder. Daarnaast hebben we de Google Wifi laten testen door ons lab. De resultaten zijn bekend en daarom hebben we in december 2017 de testresultaten van de Google Wifi Single Pack gepubliceerd in onze vergelijker routers.

Typisch Google

Google heeft al verschillende mooie producten geïntroduceerd en Google Wifi hoort zeker in dat rijtje thuis. Google Wifi draait in de praktijk goed. Geen gezinslid of collega heeft geklaagd over slecht internet. De bijbehorende app werkt erg prettig en geeft volop informatie. Wel is het vervelend dat een fatsoenlijke webinterface ontbreekt en dat je hierdoor van de app afhankelijk bent.

Google verzamelt standaard allerlei statistieken, hoewel je dit gedeeltelijk kunt uitschakelen. Het zou netter zijn als dat niet nodig was. Als je dit niet vertrouwt, zijn er genoeg alternatieve meshsystemen of routers.

De installatie is iets lastiger dan we gewend zijn van andere mesh-oplossingen.

Momenteel gaat onze snelste internetverbinding tot maximaal 200 mbit/s en met een laptop met 802.11ac is dit meestal geen probleem, hoe het met snellere verbindingen zit hebben we nog niet ervaren. Om hier meer over te kunnen zeggen nemen we Google Wifi mee in onze routertest. De resultaten hiervan verwachten we ergens in december 2017 te publiceren.

Mesh is overal verkrijgbaar

Er komen steeds meer meshproducten op de markt. Je vindt ze tegenwoordig in elke winkel die routers verkoopt. Mesh is een veelbelovende technologie die ervoor zou moeten zorgen dat wifiproblemen tot het verleden behoren. De truc is het gebruik van meerdere wifipunten die door de meshtechnologie constant met elkaar communiceren. Daardoor moeten ze een stabiele, snelle wifi leveren.

Eerder bespraken we mesh al in de productreviews van Linksys Velop en de TP-Link Deco M5. We concludeerden toen dat deze oplossingen gemak bieden, maar jammer genoeg afhankelijk zijn van een app die bovendien registratie vereist. Andere kritiekpunten waren de hoge prijs of lagere wifidekking dan verwacht.

De praktijktest

We probeerden de set Google Wifi's op 2 locaties uit. Thuis in een rijtjeshuis en op kantoor. Zowel thuis als op kantoor moesten we de wifipunten dichter bij elkaar zetten dan verwacht. Maar toen de wifipunten eenmaal met elkaar waren verbonden, draaide het wifinetwerk goed.

Beide internetabonnementen konden ten volle worden benut: thuis 100 mbit/s (zowel up als down) en op kantoor 200 mbit/s (alleen down, up 20 mbit/s). De snelheid die je haalt is ook afhankelijk van je apparaten, een laptop met 802.11ac wifi kon de maximale snelheid meestal halen. Op kantoor waren zeker 30 apparaten verbonden met wifi. De 3 wifipunten dekten zonder problemen het hele huis en ook op kantoor kregen we geen klachten.

De verpakking belooft heel wat

Google Wifi is verkrijgbaar als set van 3 (€319) en als losse router (€139). Wij hebben de set van 3 geprobeerd. De verpakking ziet er net als Google's andere producten en Google diensten minimalistisch uit. De doos is grotendeels wit en naast het logo en de naam worden er enkel wat claims getoond zoals:

Overal in huis goed internet

Altijd een stabiel wifisignaal

Dekking in elke ruimte

Maximale internetsnelheden

Eenvoudig wifibeheer

Inhoud van de doos

De doos bevat:

3 Google Wifi's

3 kleine voedingen

1 platte netwerkkabel

een snelstartgidsje

een productinformatiegidsje.

De Google Wifi's zien er mooi uit, ze lijken sterk op de eerder besproken TP-Link Deco's, maar dan dubbel zo dik. Plak 2 gemiddelde rookmelders op elkaar en je hebt een idee van de omvang. Dat is een stuk kleiner dan de meeste routers en we vinden het ook een stuk mooier, maar misschien ben je fan van routers met uitstekende antennes.

De gidsjes bevatten voor elke taal maar 1 pagina met informatie en daar heb je voldoende aan.

Simpele installatie met onnodige stap

Net als bij eerder besproken meshsystemen ontbreekt bij Google Wifi een webinterface. Het is nodig om een iOS- of Android-app te downloaden uit de appwinkel. De app heet net als het product zelf Google Wifi. Je moet je verplicht registreren om de app te installeren.

Als je al een Google-account hebt, dan log je daarmee in of je maakt ter plekke een account aan. Dan leidt de app je door de simpele installatie, die bijna gelijk is aan de installatie van de Decco en Velop. Het enige verschil is de extra stap die vereist is bij Google Wifi: je moet een code aan de onderkant scannen via je camera. De stap lijkt onnodig, want je wifipunt is al herkend en bij de concurrentie komt hij niet voor.

Je hebt ook de optie om de code handmatig in te voeren. Dat laatste hebben wij gedaan. Daarna word je geholpen om je wifi te beveiligen en een gastnetwerk in te stellen. Als je klaar bent met het installeren van het eerste wifipunt, is het installeren van de overige punten een kwestie van de voeding aansluiten en koppelen via de app. Al met al is Google Wifi installeren erg makkelijk, maar net iets onhandiger dan bij de concurrentie.

Privacy moet je zelf regelen

Google verdient geld op basis van advertenties. Daarbij is het handig om zoveel mogelijk van je te weten te komen. Hoe meer Google van je weet, hoe beter de advertenties op jou kunnen worden gericht.

Niet iedereen vindt dat fijn en dat heeft invloed op het imago van de zoek- en advertentiegigant. Aan de andere kant weet Google dit ook en lijkt het de angst van gebruikers zoveel mogelijk te willen wegnemen.

Zo ook bij de Google Wifi waar je via de app het privicyinstellingenmenu kunt aanpassen. Het menu bevat 3 onderdelen die standaard aanstaan. Het gaat om

Google Wifi-cloudservices

Gebruiksstatistieken van Wifi-punt

Gebruiksstatistieken voor Google Wifi-app

Google Wifi-cloudservices zorgt voor gemak en geeft je altijd inzicht in je wifinetwerk. Het is niet essentieel, maar je kunt overwegen het te gebruiken. De andere 2 bieden je als gebruiker niets en kun je zonder problemen uitzetten.

Update: reactie Google

Rachid Finge, Communications Manager Google, meldt dat Google Wifi en de bijbehorende app niet bijdragen aan de inkomsten die worden gehaald uit advertenties. Het verdienmodel van Google Wifi is puur de verkoop van het apparaat. Hij vult aan dat de 3 uit te schakelen privacyinstellingen onder meer verband houden met de stabiliteit van Google Wifi (gegevens van een crash worden naar Google gestuurd) en het gebruik van de app (op basis van statistieken worden veelgebruikte functies prominenter in de app geplaatst). De stelling dat de privacyinstellingen je als gebruiker niets bieden is op zijn minst te betwisten.

(update 6-11-2017)

Lees ook: