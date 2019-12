HBO op tv en tablet bij Ziggo

The Sopranos is een bekende productie van HBO; de tvserie behoort tot een van de meest gelauwerde. Maar HBO maakt ook documentaires en produceert (mee aan) films.

De HBO-zenders behoren niet tot het standaard tvpakket van Ziggo: er dient een extra HBO-abonnement van €15 per maand bij Ziggo te worden afgesloten. De HBO-programma's en -films kunnen hierna live en zonder reclame bekeken worden op de Ziggo-kanalen 111, 112, 113 in 'HD' en in standaard kwaliteit. Alle programma's en films zijn Nederlands ondertiteld.

Als de abonnee over een interactieve HD-ontvanger beschikt, kan hij de HBO-programma's op de tv bekijken wanneer het hem uitkomt.

On demand kijken lukt (alle) HBO-abonnees ook met een tablet of smartphone via een app (HBO Go), of vanaf februari via de Ziggosite, met de laptop of pc.

Bijzonder is dat je interactief maar met één type apparaat (platform) tegelijk kunt tvkijken, dus met twee iPads tegelijk kijken is niet mogelijk, wel met tegelijk een smartphone en een tablet (en eventueel ook een laptop). Meer informatie staat op hbogo.nl.

Ziggo belooft 'de nieuwste series, te zien in dezelfde week als in Amerika'. Maar ook de 'betere' films. De actuele programmering (en verdere informatie) staat toegelicht op de website van Ziggo.

Bron:www.ziggo.nl/hbo