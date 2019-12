Eerste indruk|De Ziggo Horizon Extra Mediabox is een kleine decoder voor bij een tweede tv, bijvoorbeeld in de slaapkamer. De Extra Mediabox is handig als je on-demand tv en opgenomen programma's kijkt, maar overbodig als je alleen tv-kijkt.

Conclusie

Wil je on demand tv en opgenomen programma's kunnen kijken op een tweede tv, dan biedt de Horizon Extra Mediabox voor €5 per maand een goede oplossing. Voor live tv pauzeren en terugspoelen zou je ook een harde schijf kunnen gebruiken (als die aan te sluiten valt op je tv). Wil je alleen televisie kijken op een tweede tv in huis? Dan heb je de Extra Mediabox niet nodig.

Een basispakket van 30 zenders (3 in HD) is zonder extra apparatuur te ontvangen. Alles dat je nodig hebt, is een tv met een ingebouwde digitale kabeltuner. Sinds 2009 hebben vrijwel alle tv's zo'n tuner ingebouwd. Wil je een uitgebreider pakket? Dan kun je gebruik maken van een CI+ module die je in de tv steekt. Deze krijg je in bruikleen voor €2 per maand.

Vlotte installatie

Het installeren van de Horizon Extra Mediabox is zo gedaan, als je de stappen in de handleiding volgt. Je sluit hem met de meegeleverde HDMI-kabel aan op de tweede tv. Vervolgens moet je kiezen voor een bekabelde of draadloze verbinding. Ziggo adviseert ethernet of coax voor een stabiele verbinding. Als laatste moet je de Extra Mediabox koppelen aan de grote Horizon Mediabox. Dat doe je vanuit het menu van de grote Horizon.

Veel klikken

Het menu van de Extra Mediabox is hetzelfde als dat van de Horizon. Hoewel het navigeren makkelijk gaat, zitten belangrijke functies soms diep verstopt. Dan blijf je maar klikken met de afstandsbediening. Voordat je bijvoorbeeld bij een gemist programma bent, ben je minimaal 6 kliks verder.

Geen overzicht

Een gemist programma vinden is geen makkie; het ontbreekt je aan een goed overzicht. Het scherm staat vol met foto's, soms van programma's, soms alleen om een genre aan te geven. Deze overkill aan beelden helpt je niet bij het vinden van een programma. Laat staan dat je zo een leuk gemist programma kunt ontdekken. Als je (ongeveer) weet wat je wilt kijken, dan kom je er met de filteropties en zoekfunctie op een gegeven moment wel.

Niet zo snel

De Horizon omgeving blinkt niet uit door zijn snelheid. Soms duurt het even voordat een onderdeel is geladen. Er zit ook altijd een kleine vertraging tussen zappen en resultaat. Dat is storend, maar niet zodanig dat het je tv-avond verpest. Bij de ingebouwde tv-gids gaat het scrollen langs de programma's zo traag dat je er de kriebels van krijgt.

Nieuw: terugkijken via Replay TV

Op 13 april verdween de naam UPC en is er nu één grote kabelaar met de naam Ziggo. Tegelijkertijd met de naamsverandering heeft Ziggo Replay TV geïntroduceerd (alleen voor Horizon). Met Replay TV kun je op een nieuwe manier een programma bekijken dat in de afgelopen week werd uitgezonden. Ook kun je programma's die al begonnen zijn vanaf het begin terug kijken. Het gaat om programma's van meer dan 60 zenders, van 32 zenders zijn de programma's ook in hd-kwaliteit. De gratis dienst werkt vanuit de tv-gids en je kunt op dit moment alleen terugkijken via je tv (nog niet via de Horizon app). Reclames doorspoelen kan overigens niet.

Fijne afstandsbediening

Voor de bediening gebruik je een dubbelzijdige afstandsbediening. Aan de achterkant zit een toetsenbordje om tekst in te voeren bij zoekopdrachten. De afstandsbediening ligt goed in de hand en heeft duidelijke knoppen.

Wat is de Ziggo Horizon Extra Mediabox?

De Ziggo Horizon Extra Mediabox is een decoder voor bij een tweede tv, bijvoorbeeld in de slaapkamer. Hij werkt samen met de normale Horizon Mediabox in de huiskamer.

Stream vanaf de Horizon Mediabox

De Extra Mediabox heeft geen harde schijf, maar streamt video vanaf de grote Horizon mediabox​. Je kunt bijvoorbeeld een opname plannen vanaf de Extra Mediabox, de normale box neemt hem dan op. Het opgenomen programma kun je als stream bekijken op de Extra Mediabox. De 2 apparaten zijn te verbinden via een coax-kabel, wifi en ethernet.

Vernieuwde pakketten

De Horizon Mediabox - al sinds 2012 de belangrijkste decoder van UPC - is nu ook te krijgen bij Ziggo. Sterker nog: de Horizon is het middelpunt van 2 van de 3 nieuwe alles-in-een pakketten van Ziggo.