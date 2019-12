Humax decoders interactief

Nieuws|Sinds september 2011 zit interactieve televisie in het basispakket van Ziggo. Je kunt nu zonder extra abonnement films huren of gemiste televisieprogramma’s bekijken, maar je hebt wel een interactieve decoder nodig.

Op dit moment wordt de Cisco 8485DVB door Ziggo aangeboden als interactieve decoder. Ziggo heeft er nu voor gezorgd dat twee populaire en goedscorende HD-decoders door een update ook interactieve televisie kunnen verzorgen. Het gaat om de Humax iRHD-5100c en de Humax iHRD5200c. De decoders moeten verbonden zijn met internet. Dit kan met een ethernetkabel of draadloos met de Humax USB Wi-fi dongle (€35). Er zijn geen plannen om ook andere decoders interactief te maken.

Als de nieuwe software op de decoder is geïnstalleerd, kom je via de knop 'TV Portal' op de afstandsbediening in een menu met een aantal applicaties. Je kunt de apps van o.a. Nu.nl en Buienradar gratis gebruiken. Met de Ziggo On Demand app kun je films, series en tv-programma's bekijken. Afhankelijk van je abonnement is dat gratis, of moet je (voor een deel) betalen. Dit wordt verrekend op je volgende Ziggo-factuur.