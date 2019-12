KPN 4K tv-ontvanger

Eerste indruk|KPN heeft sinds oktober 2019 een nieuwe tv-ontvanger. De kleine Arris VIP5202 is ook geschikt voor 4K-beeld. Alle nieuwe klanten van Interactieve TV bij KPN krijgen deze tv-ontvanger in bruikleen.

Conclusie: kleiner en toekomstgericht

Het belangrijkste verschil met eerdere tv-ontvangers is de ondersteuning voor 4K en HDR. Daarmee is de Arris VIP5202 klaar voor de toekomst.

Het kastje is heel klein. Zo'n 12 bij 12 centimeter en maar 2,5 cm hoog. Je kunt hem ook uit het zicht het plaatsen, omdat de afstandsbediening bluetooth gebruikt. De Arris VIP5202 werkt redelijk vlot. Maar zappen is niet echt sneller of trager dan met eerdere tv-ontvangers van KPN.

Alle nieuwe Interactieve TV-klanten van KPN krijgen deze nieuwe ontvanger. Ook als je geen 4K-zenders afneemt. Ben je al klant bij KPN en wil je upgraden naar 4K? Dan krijg je ook deze nieuwe tv-ontvanger.

Geschikt voor 4K

De tv-ontvanger is geschikt voor doorgifte van ultra-hd beeld. Dit heet ook wel 4K. Dit is een hogere beeldresolutie dan full-hd, de huidige standaard. Om daadwerkelijk van 4K te kunnen profiteren heb je wel een 4K-tv nodig.

KPN heeft op dit moment 3 4K-zenders in het assortiment. Dit 4K-pakket is optioneel en kost €2,50 per maand extra.

LoveNature met natuurfilms en -documentaires.

Insight UHD met voornamelijk extreme sporten.

Xite 4K HD, een muziekzender.

Het aantal 4K-zenders is nog beperkt, maar zal zeker toenemen. We verwachten dat het het nog flink wat jaren zal duren voordat een groot deel van de zenders in 4K is.

Apps en HDR

Wil je meer in 4K zien? Dan ben je aangewezen op video-on-demand diensten zoals Netflix en Youtube. Deze apps staan ook geïnstalleerd op de KPN tv-ontvanger. En omdat het apparaat geschikt is voor 4K en HDR kun je via de apps ook films, series en video’s in 4K HDR bekijken. Bij Netflix heb je daarvoor wel het premium abonnement van €14 per maand nodig.

Opnemen

De functionaliteit van de Arris VIP5202 is gelijk aan die van de voorgaande tv-onvangers. Net als het menu en de bediening. Ook kun je makkelijk programma's opnemen en live tv pauzeren. Hiervoor heb je wel het 'opnemen-pakket' nodig (€5 per maand).

Opnemen gaat bij KPN in de 'cloud'. Dat wil zeggen dat de opnames op grote computers van KPN worden opgeslagen en niet lokaal in de tv-ontvanger zelf. Lees meer over het opnemen van digitale televisie.

Je kunt bij KPN maximaal 6 programma's tegelijk opnemen. Daarbij maakt het niet uit of de programma's in full-hd of in 4K zijn. Verder kun je maximaal 200 uur aan opnames opslaan. De opnames blijven kun je maximaal 1 jaar bewaren, daarna worden ze automatisch verwijderd.

Radio

Je kunt ook radio luisteren via de tv-ontvanger. De tv moet dan wel aanstaan, zodat je kunt zien naar welke zender je luistert. Je speelt het geluid standaard af via de tv-speakers. Maar je kunt ook een apart geluidssysteem aansluiten.

Hij ondersteunt ook Dolby Atmos. Dit is een techniek die veel bioscopen gebruiken om geluid vanuit verschillende richtingen te laten horen.

Bediening

De afstandsbediening heeft vrijwel dezelfde vorm en functies als bij voorgaande tv-ontvangers. Alleen zitten de knoppen nu op een andere plek en is er een speciale Netflix-knop. Dat maakt het bedienen net iets makkelijker.

De versie die wij probeerden had nog een infrarood afstandsbediening. KPN levert normaal gesproken afstandsbedieningen met Bluetooth bij deze tv-ontvanger. Je hoeft de afstandsbediening dan niet op de tv-ontvanger te richten. Hij werkt bijvoorbeeld ook als de ontvanger in een kastje staat.

Installatie

Het installeren van de nieuwe tv-ontvanger is makkelijk en kost een tiental minuten. De installatiehandleiding is duidelijk en overzichtelijk. Zorg wel dat je je abonnementsnummer bij de hand hebt.

Verder kun je de afstandsbediening ook koppelen aan je tv. Dan kun je het geluid van de tv regelen met de afstandsbediening van KPN. Dan heb je de afstandsbediening van de tv eigenlijk niet meer nodig voor dagelijks gebruik.

Lees meer: