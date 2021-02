KPN Box 12: Klaar voor nog betere wifi?

Eerste indruk|De KPN Box 12 is het nieuwste modem van KPN. Sinds halverwege 2020 wordt het internetkastje bij klanten geïnstalleerd. Het brengt allerlei verbeteringen, waarvan de belangrijkste betere wifi is. Wij vervingen onze Experia Box v10 modem voor deze Box 12. Zijn we tevreden?

We zijn tevreden over de KPN Box 12. De installatie is eenvoudig en het wifi-bereik naar de tweede verdieping is beter dan met de vorige modem.

Jammer genoeg kunnen we niet alles vertellen over de snelheid. Wij voerden de test uit op een niet volledig ondersteunde dsl-lijn, waardoor de snelheid (te) laag bleef.

Eenvoudige installatie

Voor het installeren van de Box 12 hebben we het installatieplan van KPN gevolgd. KPN legt stap voor stap uit hoe je jouw oude modem moet verwijderen. Daarna plaats je de Box 12 op de plek van je oude modem en vervolg je de installatie.

Tijdens de installatie vertelt het apparaat wat er precies gebeurt als je de KPN Box 12 voor het eerst aanzet. Zodra de lampjes 'power', 'wifi' en 'internet' groen branden, heb je draadloos internet. Het duurt wel een paar minuten voordat de lampjes in de juiste stand staan. Daarna is het alleen nog een kwestie van inloggen op het nieuwe wifi-netwerk.

Digitale televisie

Op onze testlocatie hebben we al interactieve televisie van KPN. De installatie van de nieuwe modem heeft geen invloed op de werking, merken we. De televisie is direct weer bruikbaar.

Wifi-verbinding

Wifi geeft een goed bereik op in de hele eengezinswoning. Zonder problemen maken we verbinding op de tweede verdieping.

De verbnding blijft tijdens onze test stabiel en er zijn geen onderbrekingen. Het geeft ons de indruk dat de Box 12 beter presteert dan de oude modem, als het gaat om het bereik en de stabiliteit.

Wifi 6

De Box 12 is de eerste KPN-modem voor consumenten met wifi 6. Dat is de laatste wifi-standaard en die belooft een hogere snelheid voor meerdere apparaten tegelijkertijd.

We hebben wifi 6 uitgeprobeerd op meerdere verdiepingen. Ook dit ging zonder problemen.

Wifi-snelheid

Tijdens de coronacrisis is het moeilijk om een goede testlocatie te vinden. Hierdoor is het nieuwe KPN-modem niet op de meest gunstige locatie getest. We testten met een dsl-lijn, terwijl het modem ook glasvezel ondersteunt. KPN biedt onder andere een glasvezelabonnent met een snelheid van 1000 Mbit/s.

Ook kan de KPN Box 12 niet overweg met pair bonding, terwijl dit op onze testlocatie wel noodzakelijk is voor een hogere snelheid. De Box 12 behaalt maximaal 23 Mbit/s, terwijl de oude modem 'paired' het dubbele haalt.