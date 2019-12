KPN: hoger maandbedrag voor onbeperkt bellen

Nieuws|BelOnbeperkt’ bundels bij de vaste telefonie abonnementen van KPN worden fors duurder, ook voor de bestaande klanten. Een pluspunt is dat de abonnees ook naar mobiele telefoons (in Nederland) onbeperkt kunnen gaan bellen.

Het standaardtarief voor de abonnees met een 'onbeperkt bellen'-optie is vanaf februari/maart flink hoger. Voor digitale telefonie (in combinatie met een internetaansluiting) zijn de nieuwe maandbedragen:

BelOnbeperkt Altijd: €15 (was €10)

BelOnbeperkt Avond&Weekend: €7,50 (was €5)

De BelOnbeperkt maandtarieven gaan óók omhoog voor klanten met analoge telefonie inclusief ISDN (BelVrij) en glasvezel klanten. Zie de toelichtingen van KPN: www.kpn.com/belvrij2012 en www.kpn.com/glasvezel2012.

KPN stelt dat door het toevoegen van mobiele telefoons (om onbeperkt te kunnen bellen met je vaste telefoon) veel consumenten grosso modo even duur zo niet goedkoper uit zijn.

Tariefsverhoging ook voor bestaande klanten

Opvallend: de wijzigingen gelden voor nieuwe en bestaande klanten en gaan in per februari of maart 2012 (afhankelijk van het abonnement). KPN heeft zoals ieder bedrijf de plicht bij het wijzigen van voorwaarden (zoals tarieven) consumenten te informeren dat zij hun contract kunnen beëindigen (of aanpassen indien mogelijk), mochten de klanten de nieuwe voorwaarden niet acceptabel vinden.

1,9 Miljoen brieven

De Consumentenbond heeft voorbeelden van brieven ontvangen waarmee KPN zijn 1,9 miljoen klanten over de nieuwe tarieven informeert en in deze voorbeeldbrieven staat dit recht correct vermeld.

Als je wilt overstappen naar een andere bundel (dus zonder 'onbeperkt bellen'; je gaat weer per gesprek betalen) of het abonnement wilt opzeggen dan kan dat per direct zonder kosten. Dit kun je regelen via de KPN Klantenservice op 0900-0244 (€ 0,10 /min).

Veelgestelde vragen

KPN verwijst abonnees met vragen naar een veelgestelde vragenpagina op de eigen site:

http://www.kpn.com/veelgestelde-vragen-nieuwe-bundels-2012.htm.

Specifiek informatie voor InternetPlusBellen staat hier: www.kpn.com/nieuwebundels2012

