De Media Markt-belofte

Eerste indruk|In februari kondigde de Media Markt aan in alle 33 Nederlandse vestigingen de papieren prijskaarten te vervangen door elektronische varianten. Op deze nieuwe prijskaarten kan de prijs volledig op afstand worden aangepast. Media Markt belooft dat de consument nooit meer te veel betaalt. Waardoor je als consument zou kunnen concluderen dat Media Markt altijd de goedkoopste is. Maakt Media Markt haar belofte waar?

Media Markt maakt prijsbelofte niet waar

Conclusie

Media Markt maakt haar belofte niet waar. De elektronicaketen is niet altijd de goedkoopste. Vaak is dat wel het geval, maar als consument zul je toch echt zelf een prijsvergelijking moeten maken om daar zeker van te zijn. Blind bij de Media Markt kopen is geen goed idee. Aan de andere kant is het indrukwekkend dat het Media Markt lukt om in 95% van de gevallen (soms samen met een andere winkel) het goedkoopst te zijn. Dit is dan wel op basis van Media Markt haar eigen lijst met 'grootste concurrenten'. Wanneer we Media Markt vergelijken met een groep van 200 betrouwbare winkels dan biedt Media Markt nog maar in 30% van de gevallen de laagste prijs.

Digitale prijskaarten

Media Markt is één van de winkelketens die gebruik maakt van digitale prijskaarten, dat zijn beeldschermpjes die erg lijken op kleine e-readers. Het voordeel van digitale prijskaarten ten opzichte van traditionele prijskaarten is actualiteit en informatievoorziening. Met relatief weinig moeite kan het hele assortiment van nieuwe prijzen en informatie worden voorzien. Naast Media Markt hebben we digitale prijskaarten gezien bij Hoogvliet, Ben van Dijk en sommige tankstations.

Met de nieuwe digitale prijskaarten belooft Media Markt dat je nooit meer teveel betaalt. Daarvoor vergelijkt Media Markt zichzelf met de, naar eigen zeggen, 25 grootse concurrerende elektronicaretailers. Wanneer een concurrent onder de prijs van Media Markt komt zal die laatste de prijs daarop aanpassen. Media Markt houdt de prijzen van onderstaande concurrenten in de gaten:

Op 17 en 22 april peilden wij de prijzen van 300 populaire elektronica artikelen bij 15 filialen van Media Markt. Van televisies tot autonavigatie en van wasmachines tot espressoapparaten. Vervolgens keken wij op diezelfde dagen wat online de prijzen elders waren. Wij deden dit op twee manieren:

Net als Media Markt vergeleken we de prijzen met de 25 eerder genoemde elektronicaretailers.

Ten opzichte van de '25 grootse concurrenten' was Media Markt gemiddeld in 95% van de gevallen (soms samen met een andere winkel) het goedkoopst. Hieronder volgen enkele voorbeelden van producten die goedkoper bleken te zijn bij concurrenten van Media Markt: Product Media Markt-prijs Laagste prijs Waar Verschil JVC Everio GZ-E300 (camcorder) € 199,- € 169,- Bol.com € 30,- Nikon Coolpix S6500 (camera) € 139.99,- € 119,95 Bol.com € 20,- Sony Xperia SP (smartphone) € 329,- € 269,- Coolblue € 60,- Zanussi ZTE275 (wasdroger) € 319,- € 295,- BCC € 24,- We keken verder en vergeleken de prijzen met in totaal 200 betrouwbare retailers, waaronder bekende namen waarvan we onszelf afvragen waarom die ontbreken in Media Markt haar lijst. Namen zoals Aces Direct, Bobshop, Neckermann en zo voort.



Ten opzichte van 200 betrouwbare concurrenten was de Media Markt gemiddeld in ‘slechts’ 3 van de 10 gevallen het goedkoopst. Met name veel online-only winkels waren goedkoper dan de Media Markt. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Product Media Markt-prijs Laagste prijs Waar Verschil Panasonic Lumix DMC-FZ72(camera) € 319,- € 295,- Elektrokoopjes € 24,- Miele TKB 450 WP (wasdroger) € 1199,- € 1099,- Bobshop € 100,- Samsung RB31FERNDSA (koelkast) € 479,- € 442,- Modern € 37,- Samsung UE55F6400 (televisie) € 1349,- € 999,- FOKA € 350,-

We hebben Media Markt om commentaar gevraagd en de woordvoerster laat ons het volgende weten:

"Media Markt volgt dagelijks de prijzen van onze 25 grootste concurrenten, welke 95% van de markt dekken. Dit doen we op dit moment één keer per dag. Hierdoor kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een product waarvan de prijs gedurende de dag wijzigt bij één van deze concurrenten, lager uitkomt. Dit zal de volgende dag meteen worden verwerkt in onze prijzen. Bovendien bieden wij met onze laagste prijsgarantie een vangnet voor die uitzonderlijke gevallen waarbij dit voorkomt. De klant krijgt het prijsverschil direct terug.

Wij zijn ervan overtuigd dat dekking van 95% van de markt reëel is. Daarbij inventariseren wij dagelijks de prijsinformatie van de gehele markt (+/- 1500 concurrenten). Wanneer wij constateren dat de marktprijs op een product lager is dan die van de 25 concurrenten, dan passen wij waar nodig onze prijs aan.

Wij hebben het volste vertrouwen dat we met deze strategie op de goede weg zijn en zijn blij dat de onderzoeksresultaten van de Consumentenbond dit ook aantonen. Dit onafhankelijk onderzoek laat zien dat wij in verreweg de meeste gevallen onze claim waar maken. We streven naar perfectie en zijn continu bezig onze processen verder te optimaliseren."

Media Markt-belofte?

Media Markt is een bekende elektronicaketen in Nederland. Het is onderdeel van de Media Markt - Saturn Holding en hieronder vallen 33 Media Markt vestigingen. Media Markt valt op door haar grote winkeloppervlakte, landelijke televisiereclames en grote assortiment.

Concurrenten

Media Markt belooft haar klanten dat ze nooit teveel betalen. Dit is mogelijk door een combinatie van twee technieken. Ten eerste houdt Media Markt de prijzen van de door haar geselecteerde 25 grootste concurrenten in de gaten. Ten tweede heeft Media Markt in al haar vestigingen digitale prijskaarten bij de producten geplaatst (met enkele uitzonderingen zoals CD's, DVD's en games). Wanneer een concurrent een lagere prijs biedt zal Media Markt zich hierop automatisch aanpassen.

Komt Media Markt haar belofte na? Lees onze bevindingen!