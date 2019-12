Video-on-demand-aanbieder Netflix ontkent start in Nederland

Nieuws|Het Amerikaanse online-entertainmentbedrijf Netflix zou 'vanaf september' beginnen met zijn video-on-demand-diensten in Nederland. Dat gerucht deed gisteren de ronde op de telecomvakbeurs Connected 2013 in Laren. Maar een topman van Netflix, Joris Evers, ontkent de introductie. Althans: vooralsnog.



Netflix maakt wereldwijd een stormachtige groei door en wordt wel de Spotify van de films genoemd. Bijzonder is dat Netflix niet afrekent per film of serie (episode), zoals tv-providers doen. Netflix-abonnees kunnen onbeperkt kiezen uit duizenden titels, en dat voor een vast bedrag (8 dollar) per maand. Netflix is anders dan veel andere on-demand-aanbieders niet per se gebonden aan een internet-/tv-provider.

Desgevraagd via Twitter geeft Director Global Corporate Communications Joris Evers het volgende antwoord op de vraag of de geruchten kloppen: 'Netflix breidt later dit jaar uit in Europa, we hebben nog niet gezegd waar. Ik kan dat ook nu niet zeggen.'

Update: op 19 juni heeft Netflix de introductie in Nederland 'eind 2013' alsnog bevestigd. Meer informatie in onze preview van Netflix.