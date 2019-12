Online heet nu T-Mobile Online

Internetprovider Online was al een poosje eigendom van mobieletelefonieprovider T-Mobile. Onder de vlag van T-Mobile wordt nu dus het complete dienstenpakket geleverd: internet, bellen (vast en mobiel) en tv. Televisie zit nog maar een maand of drie in het assortiment en is feitelijk een dienst van KPN (Digitenne).

De klanten van Online (naar schatting 300.000) zouden al van de naamswijziging op de hoogte zijn gebracht. Voor hen zou er niet veel veranderen: de prijzen en contractvoorwaarden blijven ongewijzigd.

