Online.nl onduidelijk over kostenloos opzeggen bij prijswijziging

Nieuws|Online.nl verhoogt per 1 juni 2017 de prijzen voor de abonnementen voor ‘internet’ en ‘internet en bellen’ met gemiddeld €4 per maand. De provider informeert zijn klanten hierover via e-mail, maar in de e-mail aan de eerste lichting klanten verzwijgt Online.nl dat klanten door deze wijziging kosteloos kunnen opzeggen. Nadat wij hen hierop hebben gewezen heeft de provider beloofd dit toe te voegen.

Voorwaarden abonnement wijzigen: kostenloos opzeggen kan

Als een provider het abonnement wil wijzigen, dan moet hij dit minimaal een maand van te voren aan zijn klanten laten weten. En als de verandering nadelig is voor de klant, dan moet de provider laten weten dat klanten zonder bijkomende kosten het abonnement kunnen opzeggen.

Wat je kunt doen als je provider de prijzen of algemene voorwaarden verandert, kun je lezen op van de website van consuWijzer.

Alternatief abonnement

Online.nl geeft in de brief een alternatief abonnement van aanbieder Ziggo: een alles-in-1 basic met een internetsnelheid van 25 Mb/s voor €29,95 per maand voor het eerste jaar. Maar je bent natuurlijk vrij om elke provider te kiezen die je wilt.

Wil je kijken welk aanbod voor jou het meest interessantst is? Kijk dan in onze alles-in-1-vergelijker. Je vindt er ook internet-only-abonnementen en abonnementen voor tv plus internet.

