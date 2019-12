Ook veel kleine storingen bij providers

In de tweede helft van 2012 zijn er 23 meldingen van grote storingen in het telefoon-en internetverkeer geweest. Het agentschap hield rekening met zo'n 10 storingsmeldingen in 1 jaar.

Veel kleine storingen

Behalve grote storingen, zijn er genoeg kleine die het Agentschap niet registreert. De Consumentenbond doet dit wel. Het vraagt sinds 2009 aan een panel van duizenden internetgebruikers (en sinds 2011 ook mobiele telefoongebruikers) of er in de afgelopen maand een storing is geweest in het vaste of mobiele netwerk. Het percentage consumenten dat dan een storing meldt (gemiddeld 19% voor 'vast' internet en 15% voor 'mobiel' internet) is veel groter dan je op basis van de rapportage van het agentschap Telecom zou verwachten.

Klachten over mobiel internet

Bij mobiele aanbieders gaat het vooral om mobiel internet waar men de meeste klachten over heeft. Dat geldt voor alle providers, maar vooral voor T-Mobile en Vodafone. Met bellen en sms-en gaat het over het algemeen wel goed. Bij aanbieders van vast internet is het vooral de snelheid van de verbinding waar men ontevreden over is. Maar dat is niet bij elke provider hetzelfde. Telfort en Caiway consumenten melden relatief veel internetstoringen.

Telecomaanbieders worden binnenkort wettelijk verplicht om compensatie te bieden bij storingen. De voorwaarde is wel dat de storing minimaal 12 uur moet duren. Die tijd vindt de Consumentenbond te lang.



De Consumentenbond roept consumenten op zich aan te melden voor de mobiele providermonitor of de providermonitor voor vast internet, bellen en/of digitale televisie. Deelnemers vullen eens in de zoveel tijd een enquête in over hun provider. Met deze onderzoeken bewaakt de Consumentenbond de kwaliteit van vaste en mobiele netwerken.

Over het Agentschap Telecom

Sinds juni 2012 zijn aanbieders (van openbare communicatiediensten en netwerken) verplicht grote storingen te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet. Het gaat daarbij om storingen waarbij er overlast is voor veel klanten (meer dan 10.000) of waar een vitale dienst of sector wordt getroffen (denk aan internetbankieren).Of waarbij men het noodnummer 112 niet meer kan bereiken.

Bron: Agentschap Telecom