Pathé Thuis via Android, Caiway en Playstation

Nieuws|De video on demand-dienst Pathé Thuis is binnenkort beschikbaar via nieuwe platforms. Dat maakte filmbedrijf Pathé vandaag bekend op de telecomvakbeurs Connected 2013.

Zo gaat tvprovider Caiway Pathé Thuis aanbieden. De website van Caiway informeert erover. Tablets met Android zijn een ander nieuw platform. De Playstation volgt eind 2013.

Nu 1100 titels

Pathé Thuis bestaat sinds eind 2011 (wij probeerden Pathé Thuis destijds met een Samsung-tv) en biedt films die enkele maanden eerder uitgebracht zijn in de bioscoop. Het is een op zich gratis dienst, die de klant per gehuurde film laat betalen. De teller staat in juni 2013 op 1100 films titels.

Momenteel is Pathé Thuis beschikbaar voor Xbox 360, computer, iPad en smart tv's van Philips, Panasonic, Samsung en LG.

Bron: telecomvakbeurs Connected 2013