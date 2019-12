Caiway alles-in-1- provider

Hoe beoordelen klanten Caiway?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid. Ook internet, bellen en tv van Caiway wordt beoordeeld door hun klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van Caiway scoort ten opzichte van andere providers.

Over Caiway

Caiway levert naast internet, ook telefonie en televisie. Het is een kabelaar, die opereert in een deel van Nederland, o.a. in het Westland en in Twente. De internetsnelheden bij Caiway liggen tussen de 100 en 600 Mbps, afhankelijk van je verbinding. Caiway is namelijk bezig om haar kabelnetwerk te vervangen door een glasvezelnetwerk. Via glasvezel zijn de hoogste snelheden mogelijk. Bij Caiway kun je HD-televisie afnemen en extra zenderpakketten van onder andere Fox Sports. Caiway heeft sinds 2010 geen analoge tv meer.

