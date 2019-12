Stipte alles-in-1- provider

Over Stipte

Stipte levert naast internet ook televisie en telefonie. De internetsnelheden van Stipte liggen tussen de 30 en 500 Mbps, afhankelijk van je verbinding. Stipte biedt namelijk internet via DSL en via glasvezel. Stipte via DSL is te krijgen in het grootste deel van Nederland - glasvezel ligt nog niet overal. Bij Stipte kun je HD-televisie afnemen. Het internetmodem en de tv-decoder krijg je in bruikleen. Stipte biedt ook mobiele telefonie aan.

Contactgegevens Stipte