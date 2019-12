Snellere oplossing problemen UPC Horizon mediabox vereist

Nieuws|Ruim zeven maanden na de introductie van de UPC Horizon mediabox zijn er nog steeds problemen met het gebruiksgemak en het vastlopen van deze mediabox. De Consumentenbond en COAX NL willen van UPC een snellere oplossing van de problemen, een duidelijke planning en transparantie over het klachtenafhandelingsbeleid. Daarnaast moet UPC ook andere typen mediaboxen aanbieden, zolang de Horizon nog problemen oplevert.

De Consumentenbond en COAX NL hebben UPC in een gezamenlijk overleg gevraagd om:

Het snel oplossen van de belangrijkste gebruikersproblemen, van het vastlopen van de box en van het ontbreken van een Android-app. Transparantie over de manier waarop klachten worden afgehandeld. Daarmee worden alle consumenten met problemen op een gelijke manier behandeld. Ruimhartige omgang met verzoeken tot verlaging van de abonnementskosten of voortijdige contractbeëindiging als daar gezien de ernst en de duur van individuele problemen aanleiding voor is. Bovendien willen de Consumentenbond en COAX NL beoordelen of de vergoeding redelijk is. Het aanbieden van andere typen mediaboxen als alternatief zolang de Horizon mediabox problemen heeft. Nieuwe klanten en klanten die willen kunnen opnemen of een internetsnelheid van 100 MB of hoger wensen, moeten niet verplicht zijn de Horizon mediabox af te nemen.

Late update

In maart 2013 bleek uit onderzoek van de Consumentenbond en onderzoek van COAX NL dat de belangrijkste problemen van de Horizon mediabox spelen bij het gebruiksgemak en het vastlopen van de Horizon. Op 9 april liet UPC weten de belangrijkste gebruikersproblemen op te willen lossen met een update in juli uiterlijk. Ondanks aandringen van de Consumentenbond en COAX NL op een snellere oplossing zet UPC hier niet meer vaart achter.

Volgens UPC kunnen consumenten met problemen het beste rechtstreeks UPC benaderen of hun klachten melden op Klachtenkompas.nl en het COAX NL feedback formulier. UPC heeft in het gesprek gezegd de wensen van de Consumentenbond en COAX NL in beraad te nemen en komt hier uiterlijk woensdag 17 april op terug.