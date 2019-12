Sportzenders FOX starten vandaag, FOX volgt 19 augustus

Gisteravond was er akkoord tussen FOX en drie providers: Ziggo, UPC en CanalDigitaal. Of klanten van andere providers dit weekend live voetbalwedstrijden kunnen kijken, is momenteel onduidelijk.

FOX Sports

FOX Sports zendt voetbal uit. Met een FOX Sports Eredivisie abonnement kijk je naar de Eredivisie en ander Nederlands voetbal. De programmering blijft vergelijkbaar. Het programma 90 Minutes blijft bijvoorbeeld bestaan. Met FOX Sports International kun je diverse internationale wedstrijden bekijken.

Meer FOX vanaf 19 augustus

Vanaf 19 augustus is ook de nieuwe zender FOX te zien. Het programma-aanbod moet onconventioneel en kwalitatief zijn. Series, films en sport zijn daarbij de drie voornaamste ingrediënten

Informatie over FOX

FOX is het Amerikaanse televisieconcern van mediamagnaat Rupert Murdoch. In mei dit jaar werd bekend dat FOX de bestaande zender Eredivisie Live overnam. Samenvatting van voetbalwedstrijden blijven in ieder geval tot 2014 te zien bij de NOS.

Als je wilt overstappen naar een andere tv-aanbieder of je huidige zenderpakket wilt aanpassen, lees dan hoe je dat aanpakt.