Storingen alles-in-1-providers in 2016

Een tv-storing of traag internet kan bij elke provider gebeuren. Er zijn echter grote verschillen tussen alles-in-1-providers en niet bij elke provider is het percentage internet-, telefonie- en tv-storingen stabiel over het hele jaar. Hoe deden KPN, Telfort, XS4ALL, Online.nl, Tele2 en Ziggo het in 2016?

Internetstoringen 2016

Het storingenverloop op internet vlak is zeer verspreid. XS4ALL (glasvezel) kent weinig storingen en is heel stabiel over het hele jaar heen. De klanten van Online.nl rapporteerden veel internetstoringen en vanaf juni een aantal negatieve uitschieters. Bij KPN (DSL en glasvezel) was de maand september 2016 een maand met veel internetstoringen.

Klik op de grafiek voor een vergroting

Telefoniestoringen 2016

Over het algemeen zijn er relatief weinig storingen te melden over telefonie bij internetproviders. Klanten van Online.nl hebben echter veel storingen ervaren met vast bellen in 2016. Ze steken in negatieve zin met kop en schouders uit boven de rest. Ook is er bij Online.nl sprake van een grillig storingenverloop, er zijn een aantal flinke pieken in telefoniestoringen geweest.

KPN (DSL en glasvezel) kende een piek in percentage telefoniestoringen in september 2016.

Klik op de grafiek voor een vergroting

Televisiestoringen 2016

Online.nl (weer!) en Tele2 kenden de meeste storingen op televisie-gebied in 2016. Ziggo, van origine een tv-aanbieder, laat een redelijk stabiel beeld zien, maar wel met relatief veel tv-storingen. Telfort (glasvezel) en XS4ALL (glasvezel) kenden de minste tv- storingen in 2016.

Klik op de grafiek voor een vergroting

NB: niet alle providers staan in de grafieken.Voor de overzichtelijkheid hebben we de grootste providers geselecteerd.

Op zoek naar de beste alles-in-1-provider van dit moment? Per kwartaal geven duizenden panelleden hun ervaringen aan ons door.

Compensatie

Heb je te maken met storingen op het gebied van internet, televisie en/of telefonie? Controleer dan of je geld terug krijgt bij netwerkstoringen. Providers zijn vanaf 1 juli 2017 verplicht om compensatie aan te bieden.

Meer lezen: