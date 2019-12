T-mobile start clouddienst

Nieuwe en bestaande klanten kunnen vanaf 9 september een app downloaden die hen gratis de beschikking geeft over 5 GB aan opslagruimte. Klanten kunnen hier foto's, video's en andere bestanden kwijt, zodat ze deze niet op het geheugen van hun mobiel hoeven op te slaan.

De T-Mobile Cloud App is te downloaden voor apparaten met Android en iOS. Heb je een ander besturingssysteem op je mobiel of tablet dan kun je ook via de webbrowser bij je bestanden. Volgens T-Mobile wordt er gewerkt aan een app voor andere besturingssystemen.

Meer opslagruimte en apparaten

Wil je als klant meer opslagruimte, dan kun je tegen betaling 25, 50 of 100 GB aan extra ruimte aanschaffen. De kosten hiervoor zijn respectievelijk €2,99, €5,99 of €8,99 per maand. Klanten kunnen tot 10 apparaten aansluiten op deze cloudopslag. Volgens T-Mobile voldoet hun cloudopslag aan de hoogste Nederlandse privacystandaarden.

