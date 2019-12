Tele2-klanten kampen met tv-storingen

Nieuws|Klanten van Tele2 hadden in de maand juni veel problemen bij het televisiekijken.

Dat blijkt uit onze nieuwe meting van de ProviderMonitor over de maand juni 2014. Bijna één op de twee klanten van de internetprovider maakte melding van één of meerdere storingen. Het gaat dan om storingen als blokjes op de tv, stilstaand beeld en decoders die gereset moesten worden.

Het storingspercentage van 44% van Tele2 staat in schril contrast met dat van de andere providers. Daarbij was het aantal storingen een stuk lager. Klanten van de Zeeuwse provider ZeelandNet hadden bijvoorbeeld veel minder problemen bij het televisiekijken, met een storingspercentage van 7%.

Kijken we naar de levering van internet dan komen klanten van Tele2 er ook niet altijd goed van af. Van de klanten met een dual-play abonnement had 12% last van problemen. Klanten van provider Online hadden het nog slechter, 25% ervaarde storingen. Solcon deed het beter met een storingspercentage van 'slechts' 5%.

Bij de triple-play aanbieders gaf KPN Interactieve TV het minst problemen, 6%. Klanten van Caiway hadden veel meer last van storingen, 18%.

Benieuwd naar de prestaties van de andere providers? Bekijk dan onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Internetprovider Vergelijker.

Bron: De Provider Monitor.