Conclusie

Ondanks beperkingen is de Horizon Go een fijne app om live tv te kijken. Hij werkt vooral goed via wifi, bij gebruik van 3G/4G ben je afhankelijk van de dekking. Bovendien verbruikt de app dan veel data. Ben je buitenshuis en heb je genoeg 3G/4G-dekking, dan doet de app het prima. Ook op de laptop werkt het thuis goed.

Vanaf 13 april 2015 zijn Ziggo en UPC 1 bedrijf. Klanten van het 'oude' Ziggo kunnen nu ook gebruik maken van de Horizon Go app.

Nieuwe horizon app

Met UPC Horizon Go kun je tv kijken op je tablet, smartphone, laptop en computer indien je een tv-abonnement van UPC hebt. De app voor op je tablet en smartphone is stabieler en sneller dan zijn voorganger, de Horizon. Eén van de belangrijkste vernieuwingen is dat je met de Horizon Go buitenshuis live tv kunt kijken.

Wat je wel en niet kunt kijken

Tv-abonnees kunnen niet alle zenders uit hun pakket online zien maar wel veel. Wij maakten gebruik van het Royaal HD-pakket en een abonnement op Film 1, van de 110+-zenders konden we er ongeveer 70 online bekijken. Op de UPC-website vind je een lijst van zenders die in je abonnement zitten.

Bij elke zender staat met een groen icoontje aangegeven of je er ook buitenshuis naar kunt kijken en dat wil zeggen: via wifi hotspots van UPC, via 3G/4G of wifi.



Heb je naast televisie ook internet van UPC dan kun je ook de zenders met het zwarte icoontje bekijken via je wifi-thuisnetwerk. Deze ‘extra’ zenders staan ook weergegeven in de app als je geen internetabonnee bent. Als je een Belgische, Engelse of Duitse zenders aanklikt, krijg je de boodschap dat het alleen thuis mogelijk is met ‘uw UPC wifi netwerk’. Best irritant - als gebruiker ken je de UPC-lijst met de groene icoontjes niet uit je hoofd. Het duurt even voor je doorhebt uitgesloten te worden van bepaalde zenders. Het voelt als een marketingtactiek: zo krijg je als niet-internetklant van UPC een indruk van wat je mist.

Meeste zenders wel

De meeste zenders die voorzien zijn van het groene icoontje en waar je gezien je abonnement toegang toe hebt, kun je inderdaad op je smartphone of tablet bekijken. Sommige zenders zijn niet te vinden in de app. Dat geldt bijvoorbeeld voor de HD-versie van 24 Kitchen, Nickelodeon, National Geo Wild en Travel Channel: allemaal hebben ze een groen icoontje op de site, maar ze worden niet getoond op de app. Maar hoe erg is dat? Al deze zenders zijn wel in het gewone SD-formaat te bekijken en het verschil tussen SD en HD is klein op bijvoorbeeld een iPad. Jammer, vinden wij, is dat de Amsterdamse zender AT5 ontbreekt.

Goed beeld & heldere interface

Het beeld op de smartphone en tablet is goed. Onderin je scherm zie je een tekstband met het huidige programma en wat er daarna te zien is. Ook kun je zo naar een andere zender switchen, je hoeft daarvoor niet terug naar het programmaoverzicht. Als je een mediabox met harde schijf hebt, kun je op afstand een programma opnemen terwijl je kijkt of een andere opname inplannen.



Op de tablet ziet het er allemaal mooi uit, een leuk extraatje is dat je zenders op genre kunt zoeken, geen overbodige luxe als het aanbod groot is. Het biedt ook een goed overzicht van wat er allemaal te zien is op tv.

Onderweg

De UPC-claim dat het niet uitmaakt waar je bent in Nederland zolang je maar online bent, is alleen onder ideale omstandigheden waar. ‘Languit in de tuin of in de trein’: vooral in een rijdende trein verloopt het tv kijken met horten en stoten.



Via wifi in de trein kan het niet: NS heeft dit soort services (net als Netflix en YouTube) afgesloten omdat ze onevenredig veel data slurpen, daarvan zouden andere wifi-in-de-trein-gebruikers de dupe worden. Er is nog iets anders aan de hand: wifi in de trein wordt verzorgd door T-Mobile, en dit netwerkverkeer loopt via Duitsland, waardoor het lijkt dat je daar bent en dan werkt dit soort diensten ook niet.

Via 3G/4G kijken betekent MB’s verstoken: na drie kwartier heb je er zo 270 MB doorheen gejaagd. Af en toe heb je last van een stilstaand beeld, want de dekking is niet overal even goed, dat ligt niet aan UPC maar aan je telefoonprovider.

En wie denkt via 3G/4G even een filmpje te pikken in de trein, komt bedrogen uit: de Film1-zenders zijn niet voor de tablet of smartphone beschikbaar.

Kijken via de laptop

Tv kijken op je computer of laptop doe je via de site van Horizon. Eerst moet je inloggen en een plug-in installeren (Wide Vine Media Optimizer). Je hebt uiteraard internet nodig. De interface is een beetje anders dan die van de app, maar de content is verder hetzelfde. Het werkt allemaal fijn. Ook hier heeft de internet-abonnee van UPC het voordeel van meer zenders te kunnen bekijken via zijn UPC-thuisnetwerk.

Kijken in het buitenland

UPC online tv kijken werkt alleen in Nederland. Gezellig via de camping-wifi in Frankrijk je eigen zenders kijken, lukt niet. De app ‘weet’ dan dat je niet in Nederland bent. Voor de gevorderden: met een VPN kun je het erop laten lijken dat je toch in Nederland bent en zou online tv kijken wel moeten werken.

Streamen naar tv niet eenvoudig

Als je ook in je slaapkamer tv wilt kijken op je tv zonder decoder dan kun je proberen te streamen vanaf bijvoorbeeld je tablet. Streamen met Apple’s Airplay via een Apple-tv naar je tv kan, maar is niet eenvoudig. Dat komt doordat het Airplay-knopje ontbreekt. Wel is ‘synchrone Airplay’ mogelijk via het instellingenscherm, je ziet dan op tv exact wat er op je iPad te zien is. Door de tv in een ingezoomde modus te zetten, kun je toch beeldvullend tv kijken. Je hebt dan dus wel Apple-tv van de 2e of 3e generatie nodig en een stabiele wifi-verbinding. Met een Android-tablet of smartphone zal het waarschijnlijk afhangen van je SmartTV of het mogelijk is.

Andere opties

Als je zoekt naar een alternatief kun je kijken naar:

De NPO-app, maar dat is beperkt tot Nederland 1, 2 en 3 en Uitzending Gemist. Deze app heeft wel een streamknopje. Je hoeft niet in te loggen en hebt geen tv-abonnement nodig;

NLziet is daarentegen een betaalde app waar je voor een vaste prijs naar programma’s en films van Nederlandse zenders kunt kijken, al was onze eerste indruk daar (nog) niet zo positief over;

Je kunt ook kijken naar HBO of Netflix als alternatief voor reguliere zenders, dit zijn Amerikaanse diensten waarmee je series en films kan kijken. Wij vergeleken deze twee diensten met elkaar.

Wat is de UPC Horizon Go?

Met Horizon Go van UPC kun je online tv kijken.

Belangrijkste eigenschappen