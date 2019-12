UPC lanceert 'het nieuwe tv kijken'

Gebruiksvriendelijk menu

De nieuwe Horizon mediabox is geschikt voor HD en de gebruikersmenu's zijn geenszins te vergelijken met die van de oude UPC mediaboxen. UPC heeft haar best gedaan de bediening zo eenvoudig mogelijk te maken. De menu's zijn overzichtelijk en zien er modern en rustig uit. Ook niet onbelangrijk: op het eerste gezicht lijkt de Horizon box een stuk sneller te zijn dan de oude mediaboxen.

Foto's kijken

Nieuw aan de Horizon mediaboxen is de netwerkfunctionaliteit: via de mediabox kun je met één afstandsbediening foto's, filmpjes en muziek afspelen die op een andere plek in je thuisnetwerk staan opgeslagen. Dat kan op een tablet of smartphone, maar ook op de laptop zijn.

Online live tv kijken

O.a. KPN en Ziggo hadden het al een tijdje, maar nu is het ook mogelijk bij UPC: live televisie kijken op je tablet. Via de apps voor iPad en iPhone zijn maar liefst 80 zenders live te bekijken. Apps voor Android worden begin volgend jaar verwacht. Je kunt ook online live tv kijken via een internetbrowser. Bijzonder is dat je ook naar tv-programma's en films van UPC On Demand kunt kijken. Bij de concurrenten KPN en Ziggo kun je alleen het aanbod bekijken, maar niet de film of serie zelf.

Nu al beschikbaar

Online tv kijken via de browser is nu al beschikbaar voor alle UPC klanten met een digitale tv én internetabonnement. Vanaf maandag is de Horizon app te downloaden voor iPhone en iPad. Je kunt online tv kijken als je gebruik maakt van je UPC internetabonnement, dus in en om het huis. Films die je via UPC On Demand gekocht hebt, kun je overal bekijken. Inloggen kan met het persoonlijke MijnUPC abonnement.

Nieuw abonnement

Vanaf vandaag kunnen nieuwe en bestaande klanten een abonnement afsluiten met de nieuwe mediabox. Tot 27 september is er één introductieaanbod van een alles-in-één pakket. Daarna zullen enkele andere pakketten en abonnementen beschikbaar zijn. De tarieven daarvan worden later bekend gemaakt.