UPC begint met mobiel internet

UPC maakt voor deze dienst gebruik van het netwerk van Vodafone en belooft ook buiten de bundel een constante snelheid van maximaal 14.4 Mb per seconde.

Opvallend is dat het eenvoudigste abonnement gratis is: bij een eenmalige betaling van 10 euro krijgen UPC klanten een SIM kaart opgestuurd waarmee ze met een tablet of laptop op het internet kunnen. Men betaalt dan een vaste prijs van 5 cent per MB. Triple play-klanten krijgen bij het gratis abonnement maandelijks 50 MB cadeau.

Er zijn ook abonnementen van 15 en 25 euro per maand, waarbij de datalimiet 500 MB, respectievelijk 2 GB is. Triple play-klanten krijgen ook hier een extraatje, met datalimieten van 750 MB en 3 GB. De prijs per MB buiten de limiet is altijd 5 cent.

Met de SIM kaart van UPC kan niet gebeld worden en de dienst is dus bedoeld voor tablets en laptops. Andere providers, zoals KPN, Vodafone en T-Mobile, bieden soortgelijke diensten. In vergelijking hiermee zijn de tarieven van UPC iets lager. Daarnaast zijn de voorwaarden UPC een stuk transparanter dan die van de gevestigde aanbieders. Die bieden van nog maar al te vaak ingewikkelde contructies, waarbij bijvoorbeeld de internetsnelheid afgeknepen wordt bij grootverbruik.

Zeker voor voor triple play-klanten van UPC die op zoek zijn naar mobiel internet voor de tablet of laptop is UPC dus een interessant alternatief.

Bron: Persbericht UPC