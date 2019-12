Eerste indruk|Sinds kort biedt UPC een gratis dienst aan om op afstand tv-programma’s op te nemen. Beland je in de file, loopt een afspraak uit of ben je gewoon vergeten een opname in te stellen terwijl je ergens anders bent, dan kun je dit alsnog opnemen met UPC Opnemen op afstand.

Wat is UPC Opnemen op afstand?

Sinds kort biedt UPC een gratis dienst aan om op afstand programma's op te nemen. Wanneer je in de file belandt en dreigt je favoriete tv-programma te gaan missen, kun je dit alsnog opnemen met UPC Opnemen op afstand.

Hoe werkt het

UPC Opnemen op afstand werkt via drie kanalen:

De website tvgids.upc.nl.

De mobiele website m.tvgids.upc.nl.

Een iPhone applicatie.

Wie kan UPC Opnemen op afstand gebruiken?

De dienst is te gebruiken door alle UPC Digitale TV-abonnees, met uitzondering van UPC Riant abonnees. Vooral voor abonnees met een PVR (decoder met ingebouwde harde schijf) is de dienst bruikbaar: ze kunnen namelijk opnamen instellen. Als abonnee met een gewone decoder (zonder opnamefunctie) kun je natuurlijk geen programma's opnemen, maar kun je wel herinneringen instellen voor de start van een programma.

Wat heb ik ervoor nodig?

Logischerwijs heb je een internetverbinding nodig om de iPhone app te openen of om de website te bezoeken vanaf je smartphone of computer. Daarnaast heb je een 'Mijn UPC'-account nodig, waarvoor je je op de website van UPC kunt registreren.

Bevindingen van de Consumentenbond

Bevindingen van de Consumentenbond

De Consumentenbond heeft UPC Opnemen op afstand aan een eerste indruk onderworpen. We probeerden de dienst op afstand via een smartphone (iPhone app en mobiele website) en via de website vanaf een computer. Wat zijn onze bevindingen:

Direct opnemen

Een opname programmeren kan op elk tijdstip, ook als het programma al begonnen is. Dit kan simpelweg door een programma te selecteren en 'opnemen' te kiezen. De opname zal direct aan de geplande opnamen in je PVR worden toegevoegd. Je kunt ook een herinnering inplannen. Deze verschijnt in beeld (mits de tv aan staat) vlak voordat een programma gaat beginnen. Een herinnering kun je alleen inplannen voor een programma dat nog moet beginnen.

Bestaande opnamen niet zichtbaar

Je kunt jammer genoeg de opnamen die je thuis direct op de PVR hebt ingesteld niet zien in UPC Opnemen op afstand. Je kunt wel instellen dat al geplande opnamen wel of niet overschreven mogen worden.

Elektronische programmagids (EPG)

De website tvgids.upc.nl en de iPhone app tonen een elektronische programmagids (EPG) die er hetzelfde uitziet als de EPG op je UPC-decoder. Onder elkaar staan de zenders en in horizontale richting zie je de tv-programma's. De mobiele website laat alleen de lijst met zenders zien; om alle tv-programma's te zien, moet je eerst een zender kiezen. De programmainformatie van UPC Opnemen op afstand is gelijk aan de programmainformatie die de EPG op je decoder geeft.

Alle zenders

UPC Opnemen op afstand toont in de EPG alle beschikbare zenders, ook zenders waarop je geen abonnement hebt. Je kunt zelfs gewoon een opname instellen op een zender waar je geen abonnement op hebt. Je krijgt geen waarschuwing en de opname wordt ook daadwerkelijk gemaakt. Helaas zul je alleen een zwart scherm zien. Overigens krijg je de HD-zenders alleen te zien, als je een HD-abonnement hebt.

Favoriete zenders

Je kunt zelf een lijst met favoriete zenders maken. Zo hoef je niet door de hele zenderlijst te scrollen. Standaard toont UPC Opnemen op afstand eerst het venster met favoriete zenders voor de hele zenderlijst. Let op bij het kiezen van HD-zenders: zowel de SD- als de HD-variant van een zender staan in de lijst.

Zoekfunctie

Als je niet wilt scrollen door de zenderlijst of in de tijd, dan kun je de zoekfunctie gebruiken. Van het gezochte programma verschijnen alle uitzendingen die in de EPG staan.

Conclusie

UPC Opnemen op afstand is een handige applicatie. Je kunt snel het programma vinden dat je wilt opnemen, zeker als je favoriete zenders hebt ingesteld. Helaas is het niet mogelijk om te zien welke opnamen je al eerder thuis op de PVR hebt ingesteld.