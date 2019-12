UPC start wifiproef in Zutphen

Nieuws|Kabelprovider UPC start op 1 juli in Zutphen een proef met publieke wifinetwerken. De draadloze netwerken worden verzorgd door de modemrouters van de abonnees in die stad.

De wififunctionaliteit wordt automatisch aangezet op de draadloze modems in Zutphen. UPC-abonnees kunnen hierna met hun mobiele apparaten het internet op, wanneer zij bij elkaar op bezoek zijn. De dienst lijkt op die van kabelprovider Ziggo, die met Ziggo WifiSpots ongeveer hetzelfde biedt.

Eigen internet niet trager

Op één modem kunnen tot 3 gasten tegelijkertijd inloggen (net als bij Ziggo). Volgens UPC zal het internet van de aanbiedende klant daardoor niet merkbaar trager worden.

De test richt zich volgens UPC met name op de gebruikservaring en de technische werking van het wifinetwerk. De resultaten gebruikt UPC om de dienst later dit jaar in haar complete verzorgingsgebied aan te kunnen bieden.

Gratis voor UPC-abonnees

De dienst wordt gratis aangeboden aan de UPC-abonnees. De provider meldt dat het wifinetwerk 'geheel gescheiden' is van het wifisignaal voor privégebruik. 'Dat maakt de dienst veilig', aldus UPC. UPC wil de haar abonnees in Zutphen de komende dagen over de test informeren.

Bron: UPC.