Vodafone contracten glasvezel nietig

Nieuws|In de uitzending van Kassa op 17 maart jl. toonde Bart Combée, directeur Consumentenbond, aan dat Vodafone colporteert met contracten die niet deugen. De Consumentenbond eist van Vodafone dat het bedrijf zich in alle opzichten houdt aan de wettelijke bepalingen voor verkoop aan de deur. Consumenten kunnen voor informatie of hulp bij problemen met Vodafone hun vraag sturen aan de Consumentenbond via: alarm@consumentenbond.nl.

De besproken contracten zijn nietig, omdat daarin niets staat over de mogelijkheid tot opzeggen binnen acht dagen. Artikel 24 van de colportagewet is heel duidelijk over de eisen waaraan een colportagecontract moet voldoen. Combée: 'Vodafone houdt zich eenvoudigweg niet aan de wet. En in de uitzending van Kassa blijkt dat ze de kop, al dan niet willens en wetens, in het zand steken.' De Consumentenbond heeft een modelbrief gemaakt voor consumenten die zich willen beroepen op de nietigheid omdat het contract met Vodafone niet deugt.

Colportagewet

Drie voorwaarden worden door Vodafone niet nageleefd: op het contract moet staan dat consumenten acht dagen bedenktijd hebben. Daarnaast moet een modelopzegbrief deel uitmaken van het contract en moet de colporteur het contract ook hebben ondertekend. Het is voor alle bedrijven die aan de deur verkopen verplicht om aan alle wettelijke eisen die de colportagewet aan contracten stelt te voldoen. Het bedrijf dat zich hier niet aan houdt, kan dit niet goed maken door bijvoorbeeld na het afsluiten van een contract aanvullende informatie toe te sturen. Het contract blijft dan nietig.

Veel gestelde vragen

Hoe weet ik of mijn contract nietig is?

Voor colportage (verkoop langs de deur) gelden speciale eisen voor het contract. Heb je een verkoper van Vodafone langs de deur gekregen en toen het contract getekend? Dan gaat het om colportage. In dat geval moet op het contract vermeld staan dat je een bedenktermijn hebt van acht dagen waarbinnen je de overeenkomst kunt opzeggen, in combinatie met een modelopzegbrief. Een andere eis is dat de colporteur het contract ook moet hebben ondertekend. Ontbreekt een van deze of al deze zaken? Dan is het contract nietig.

Wat is het gevolg van de nietigheid?

Je zit niet aan het contract vast. Als je van Vodafone het bericht hebt gehad dat de glasvezelaansluiting gereed is, kun je (desgewenst) richting Vodafone aangeven dat je een beroep doet op die nietigheid (zie hiervoor de voorbeeldbrief). Vodafone mag dan geen geld afschrijven.

Er is al geld bij mij afgeschreven door Vodafone, wat nu?

Vodafone schrijft dit af via automatische incasso. Nu het om een nietig contract gaat, is deze afschrijving onrechtmatig. Je kunt de betreffende afschrijving tot 56 dagen nadat het is afgeschreven storneren via internetbankieren.