Waarom kan ik een aanbieder niet vinden in de test?

Ben je op zoek naar testinformatie, maar staat de aanbieder die je wilt vergelijken niet in onze test? We leggen uit waarom wij niet alle aanbieders kunnen testen.

Helaas kunnen we niet alles testen: dat kost te veel geld (en tijd). Bovendien willen we informatie over zoveel mogelijk verschillende diensten aanbieden. Van internet tot betaalrekeningen en van tandartsverzekeringen tot de duurzaamheid van supermarkten.

Selectie van aanbieders

Bij elk onderzoek dat de Consumentenbond doet, houden we rekening met de markt. Bijvoorbeeld: hoeveel aanbieders zijn er binnen een bepaalde branche en zijn er ketens? Er zijn markten met honderden aanbieders zoals notarissen en apothekers. Dus er moeten keuzes gemaakt worden.

We streven ernaar om de aanbieders in de test op te nemen, waarvan we verwachten dat ze interessant zijn voor zoveel mogelijk mensen. Soms selecteren we ook nieuwkomers, kleine aanbieders of juist aanbieders waarover we klachten ontvangen.

We maken voor de selectie gebruik van marktgegevens, zoals verkoopcijfers en marktaandelen, maar ook van de klachten die we via onze klantenservice en het Klachtenkompas ontvangen.

Online enquêtes

Voor resultaten die via een online enquête verzameld zijn, geldt dat we per aanbieder voldoende respons moeten hebben om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Als de respons van de betreffende aanbieder te laag is, zal hierover niet gepubliceerd worden.

Andere aanbieders in de vergelijker?

Het kan voorkomen dat er andere aanbieders in de vergelijker staan dan in een test op de website of gids. Voor al onze vergelijkers streven we ernaar alle aanbieders op te nemen, maar deze aanbieders moeten dan wel samenwerken met onze partners. Via deze partners ontvangen wij de marktgegevens.

Regelmatig voeren we hier gesprekken over met de ontbrekende aanbieders, zodat deze op een later moment alsnog toegevoegd kunnen worden aan onze vergelijkers.

